Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Четверг 15 января

12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок

Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок
144

Планируется, что зимние развлечения будут доступны до конца сезона.

Северный речной вокзал этой зимой предлагает массу разнообразных развлечений. Например, здесь можно покататься на коньках, скатиться с тюбинговой трассы или погрузиться в атмосферу волшебства в ледяном городке.

Центром притяжения в этом году стал каток, который существенно расширил свои границы. Впервые льдом покрыли значительную часть парковой зоны, включая живописные фонтанные аллеи. Общая площадь ледового пространства этой зимой превышает девять тысяч квадратных метров — это почти в 20 раз больше, чем в прошлые сезоны. Каждый день здесь проходят разнообразные мероприятия: мастер‑классы для начинающих фигуристов, энергичные зарядки и танцевальные марафоны на льду. Чтобы принять участие в занятиях или просто выйти на каток во время сеанса свободного катания, необходимо заранее зарегистрироваться.

Для любителей скоростных спусков открыты две трассы электротюбинга. Первая протянулась на 120 метров, а вторая, более подходящая для юных гостей, — на 60 метров. Трассы принимают посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник отведен для технического обслуживания. Как и для катка, здесь требуется предварительная регистрация.

Особого внимания заслуживает ледяной городок, ставший настоящим архитектурным чудом. Он состоит из более чем 1200 элементов и напоминает древнерусскую крепость с высокими башнями и узорчатыми стенами. Для его создания лед специально привезли из Мурманской области. Внутри гостей ждет лабиринт площадью свыше 600 квадратных метров и ледяные горки, с которых можно прокатиться на тюбинге. Рядом с крепостью расположились тематические инсталляции — ледяная новогодняя елка и корабль, усиливающие сказочную атмосферу.

Режим работы городка зависит от дня недели:

  • со вторника по воскресенье — с 12:00 до 20:00;
  • в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00;
  • понедельник — технический день.

Вход в ледяной городок свободный.

В общем, Северный речной вокзал предлагает посетителям разноплановый зимний отдых. Здесь можно совместить активный досуг — катание на коньках и тюбингах — с неспешными прогулками по сказочному ледяному лабиринту. Все развлечения будут доступны до конца зимы, позволяя москвичам и гостям столицы сполна насладиться очарованием зимнего сезона.

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2026, 11:58
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января
Мероприятия подойдут для всей семьи. Столичные парки подготовили насыщенную программу на выходные 17–18 января.

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств
Боевые искусства могут стать отличным источником энергии и новых возможностей для горожан старшего поколения. Проект «Московское долголетие» расширяет горизонты активного образа жизни — теперь его участники могут приобщиться к миру боевых искусств.

В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом

В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом
При создании проекта архитекторы вдохновлялись природным ландшафтом. На западе Москвы, в районе Раменки, вскоре появится необычное общественное пространство, где городская среда органично сольется с природными мотивами.

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века
Памятник архитектуры в Замоскворечье обрел былую красоту. В центре столицы завершилась реставрация усадебного дома на Пятницкой улице, дом 67.

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии
Современная метеослужба столицы использует все методы: от лазерных измерений до научных прогнозов. Зима в Москве — время непредсказуемое: внезапные снегопады, резкие перепады температуры, коварная гололедица.

Выбор читателей

14/01СрдПуть к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 13/01ВтрСтолкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 14/01СрдСуд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 14/01СрдБузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 15/01ЧтвКрадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 14/01Срд"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее