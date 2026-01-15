Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок

Планируется, что зимние развлечения будут доступны до конца сезона.

Северный речной вокзал этой зимой предлагает массу разнообразных развлечений. Например, здесь можно покататься на коньках, скатиться с тюбинговой трассы или погрузиться в атмосферу волшебства в ледяном городке.

Центром притяжения в этом году стал каток, который существенно расширил свои границы. Впервые льдом покрыли значительную часть парковой зоны, включая живописные фонтанные аллеи. Общая площадь ледового пространства этой зимой превышает девять тысяч квадратных метров — это почти в 20 раз больше, чем в прошлые сезоны. Каждый день здесь проходят разнообразные мероприятия: мастер‑классы для начинающих фигуристов, энергичные зарядки и танцевальные марафоны на льду. Чтобы принять участие в занятиях или просто выйти на каток во время сеанса свободного катания, необходимо заранее зарегистрироваться.

Для любителей скоростных спусков открыты две трассы электротюбинга. Первая протянулась на 120 метров, а вторая, более подходящая для юных гостей, — на 60 метров. Трассы принимают посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник отведен для технического обслуживания. Как и для катка, здесь требуется предварительная регистрация.

Особого внимания заслуживает ледяной городок, ставший настоящим архитектурным чудом. Он состоит из более чем 1200 элементов и напоминает древнерусскую крепость с высокими башнями и узорчатыми стенами. Для его создания лед специально привезли из Мурманской области. Внутри гостей ждет лабиринт площадью свыше 600 квадратных метров и ледяные горки, с которых можно прокатиться на тюбинге. Рядом с крепостью расположились тематические инсталляции — ледяная новогодняя елка и корабль, усиливающие сказочную атмосферу.

Режим работы городка зависит от дня недели:

со вторника по воскресенье — с 12:00 до 20:00;

в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00;

понедельник — технический день.

Вход в ледяной городок свободный.

В общем, Северный речной вокзал предлагает посетителям разноплановый зимний отдых. Здесь можно совместить активный досуг — катание на коньках и тюбингах — с неспешными прогулками по сказочному ледяному лабиринту. Все развлечения будут доступны до конца зимы, позволяя москвичам и гостям столицы сполна насладиться очарованием зимнего сезона.