В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом

При создании проекта архитекторы вдохновлялись природным ландшафтом.

На западе Москвы, в районе Раменки, вскоре появится необычное общественное пространство, где городская среда органично сольется с природными мотивами. Проект, рожденный под влиянием расположенного поблизости крупного столичного заказника «Долина реки Сетунь», предложит горожанам место для отдыха, работы и вдохновения в гармонии с окружающим ландшафтом.

Ключевая идея замысла — отразить в архитектуре три природные стихии, каждая из которых найдет воплощение в отдельной части пространства. Центральной артерией станет пешеходный бульвар, символизирующий стремительный поток горной реки. Его облик подчеркнут арт‑объекты с зеркальными поверхностями, узорчатая плитка, имитирующая водную рябь, и загадочный зеркальный лабиринт.

Прогулочная аллея свяжет воедино самые разные зоны: уютные уголки для отдыха, открытый коворкинг, площадки с настольными играми, сад камней и уличные кафе. Коммерческая инфраструктура органично впишется в ландшафт — она разместится в стилобате одного из корпусов жилого комплекса, формируя оживленный торговый маршрут.

Особая изюминка проекта — многоуровневые зоны отдыха, стилизованные под горные склоны. Благодаря продуманному использованию перепада высот здесь появятся два оригинальных амфитеатра: их ступенчатые террасы будут плавно подниматься, создавая естественные площадки для встреч и созерцания. Мягкое акцентное освещение и зелень, высаженная между деревянными ступенями, придадут месту особую атмосферу умиротворения.

Вдоль склона протянется живописный променад, ведущий к белоснежному мосту. С него откроется завораживающий вид на заказник «Долина реки Сетунь». Здесь обустроят зону для релаксации с гамаками и подвесными качелями, а также площадку для активного досуга — с полем для панна‑футбола и столами для пинг‑понга.

Облик пространства дополнит продуманный ландшафтный дизайн. Среди высаженных растений — серебристая гортензия, дельфиниум и вероникаструм, которые придадут территории изысканный и в то же время естественный вид.

Как подчеркивают авторы проекта, их главной задачей было не противопоставить архитектуру природе, а стать ее продолжением. Такой подход позволяет создать универсальное пространство, где каждый найдет занятие по душе: можно будет неспешно прогуливаться среди зелени, работать в открытом коворкинге, играть, отдыхать в тени или создавать яркие фото на фоне необычных арт‑объектов. В итоге новое общественное пространство станет не просто точкой на карте района, а настоящим местом притяжения для всех жителей и гостей Раменок.