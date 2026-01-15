Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Четверг 15 января

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века
60

Памятник архитектуры в Замоскворечье обрел былую красоту.

В центре столицы завершилась реставрация усадебного дома на Пятницкой улице, дом 67. Этот памятник позднего классицизма, признанный объектом культурного наследия федерального значения, вновь предстает перед горожанами и туристами во всем великолепии изначального облика.

Особняк, расположенный на пересечении Пятницкой улицы и 1‑го Монетчиковского переулка, по праву считается одним из наиболее выразительных образцов усадебной архитектуры Москвы. Его визитная карточка — угловая часть с четырехколонным портиком тосканского ордера и куполом, возведенным на цилиндрическом деревянном барабане с широким арочным окном.

В ходе реставрации мастерам удалось вернуть зданию исторический облик. Специалисты бережно восстановили полуколонны и пилястры с коринфскими капителями, украшающие угловой портик и главный фасад. Особое внимание уделили декоративным карнизам, световому фонарю и белокаменному цоколю — каждому элементу, формирующему неповторимый облик памятника. Не менее масштабные преобразования произошли во внутреннем пространстве и дворовой части. Интерьеры адаптировали для современного использования — сейчас здесь размещаются структуры Главного производственно‑коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ. Во дворе восстановили гранитный цоколь, отреставрировали металлическое ограждение террасы и воссоздали систему водостока. Специалисты также модернизировали инженерные коммуникации, обновили лестничные конструкции и обработали металлические балки перекрытий специальными огнезащитными составами. Финальным штрихом стало благоустройство дворовой территории, придавшее ансамблю завершенный вид.

История здания насчитывает не одно столетие. Первоначально оно было возведено из дерева, но после пожара 1812 года отстроено в камне. В 1821 году усадьба перешла во владение канцелярской жены Варвары Григорьевны фон Щепковской. Спустя 13 лет новая хозяйка, купчиха Ольга Семенова Толоконникова, расширила владения, приобретя смежный участок. Именно тогда сформировались границы усадьбы, сохранившиеся до начала XX века. В тот же период в доме появился антресольный этаж, были возведены дворовые пристройки и устроено входное крыльцо на южном фасаде. Позже имение перешло к московскому купцу Григорию Соловьеву, а в конце XIX века стало относиться к церкви Воскресения Христова Словущего в Монетчиках – в стенах особняка проживал протоиерей Петр Сахаров. XX век принес зданию новые функции: в разные годы здесь размещались коммунальные квартиры и мастерские учебно‑производственного комбината № 2 Мосгоротдела Всесоюзного общества слепых.

Все этапы возрождения памятника проводились под строгим надзором специалистов Мосгорнаследия. Работы осуществлялись Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ на основе согласованного проекта. Теперь этот архитектурный шедевр не просто напоминает о богатом прошлом столицы — он продолжает жить, сочетая историческую ценность с современными функциями.

15 января 2026, 10:14
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии
Современная метеослужба столицы использует все методы: от лазерных измерений до научных прогнозов. Зима в Москве — время непредсказуемое: внезапные снегопады, резкие перепады температуры, коварная гололедица.

Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях

Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях
Постоянным зрителям онлайн-трансляций из вольеров столичного зоосада не составит труда ответить на вопросы правильно. Московский зоопарк открывает новую страницу в экологическом просвещении: совместно с проектом «Активный гражданин» он подготовил интерактивную викторину о белых медведях.

"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства

"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства
Горожане и туристы проводили праздничные дни в парках весело и с пользой. С 27 декабря по 11 января московские парки, подведомственные Департаменту культуры, превратились в очаги новогоднего волшебства.

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц
"Город заданий" предлагает новые квесты для исследователей столицы. Москва раскрывает свои секреты тем, кто готов искать ответы.

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году
Москва строит переправы нового поколения. До конца 2028 года в столице появится четыре новых моста, построенных с применением вантовой технологии.

