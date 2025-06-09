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Понедельник 9 июня

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Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru

Быстро узнать о результатах экзамена московские школьники могут на mos.ru
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Уведомления о поступивших в личный кабинет новых сведениях приходят на электронную почту и по пуш-рассылке

У столичных школьников, заканчивающих девятый и 11-й классы, а также их родителей сейчас очень волнительная пора: время государственной итоговой аттестации (ГИА) и ожидание результатов. Оперативно узнать о том, что проверка экзаменационных работ завершена, посмотреть полученные баллы и бланки с ответами учащегося позволяет специальный сервис на портале mos.ru.

Результаты московских школьников по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ появятся в личном кабинете учащегося на mos.ru. Чтобы их увидеть, пользователю необходимо зайти в раздел «Образование» в каталоге услуг портала mos.ru, выбрать пункт «Школа» или «Колледж», а затем перейти в сервис «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку». Важно, что для получения доступа к результатам экзаменов и копиям бланков нужно в соответствующих полях ввести код регистрации, указанный в уведомлении участника ГИА, и номер документа (без серии), удостоверяющего его личность. Если учащийся потерял код, ему необходимо обратиться в свое образовательное учреждение.

Примерный график утверждения и публикации результатов экзаменов опубликован на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы. Но чтобы в указанный день не заходить в личный кабинет на mos.ru каждые 15 минут, пользователи могут подписаться на получение соответствующей информации по электронной почте. Подписка настраивается сразу при вводе кода регистрации и номера документа, а также в личном кабинете портала mos.ru (раздел «Документы и данные» и подраздел «ГИА»).

Подписаться на уведомления можно и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Для этого из раздела «Профиль» потребуется перейти в «Уведомления», выбрать вкладку «Образовательные», где и отобразится тема уведомлений – «Результаты ГИА». В приложении также понадобится ввести код регистрации участника экзаменов и номер документа, удостоверяющего личность (без серии).

Проверить результаты экзаменов можно также в сервисе «Портфолио учащегося» на платформе «Московской электронной школы» (МЭШ). Для этого нужно перейти в раздел «Учеба», далее в блок «ГИА», где и будут отображаться полученные баллы по предметам.

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9 июня 2025, 10:16
Фото: АГН Москва/ Белицкий Дмитрий
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