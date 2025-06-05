Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени

Работы затронут, в основном, улицу Островитянова

Возле станции метро «Университет дружбы народов» на юго-западе столицы начались работы в рамках второго этапа благоустройства прилегающей территории. После их завершения пешеходная и транспортная доступность новой станции улучшится, тротуары станут шире, перекрестки и пешеходные переходы – безопаснее.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в прошлом году в ходе первого этапа благоустройства возле станции «Университет дружбы народов» благоустроили улицы Миклухо-Маклая, Академика Волгина и Академика Опарина. Сейчас стоит задача обновить улицу Островитянова от Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже установили строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов, испытывающих временное неудобство, организовали проходы, в том числе с деревянными настилами.

В ходе работ имеющиеся тротуары расширят, заменив везде покрытие. В итоге общая площадь пешеходной зоны здесь составит 13,5 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложат более 34 тысяч квадратных метров асфальта. Для автомобилистов организуют парковочные карманы. У дороги установят девять новых светофоров и еще два перенесут, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения. Кроме того, на территории в рамках благоустройства установят более 160 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Помимо этого, для пассажиров общественного транспорта заменят 10 старых остановочных павильонов на современные, где предусмотрена возможность зарядки гаджетов. Запланирована также установка еще одной новой остановки. Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяженностью 20,3 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно обустроят ливневую систему.

Обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является также озеленение. Соответственно, в зоне работ приведут в порядок существующий газон и разобьют новый общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Завершить все работы планируется к осени текущего года.