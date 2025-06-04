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Среда 4 июня

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Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост

Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост
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Надземный переход построят над железнодорожными путями МЦД-2

На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики скоро появится новый надземный пешеходный переход. Его возведут на Грайвороновской улице недалеко от дома №5. Это повысит безопасность жителей и посетителей районов Текстильщики и Печатники.

По словам руководителя столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, решение о возведении надземного перехода через железнодорожные пути МЦД-2 на Грайвороновской улице уже утверждено, специалисты приступили к проектированию объекта.

Планируется, что протяженность сооружения составит 85 метров и будет иметь три лестничных схода. Для маломобильных граждан установят лифты и накладные пандусы. С открытием данного перехода появится новая безопасная пешеходная связь между районами Печатники и Текстильщики. Это повысит комфорт и безопасность местных жителей, а также сформирует дополнительный удобный маршрут для студентов и преподавателей колледжа Президентской академии, расположенного по адресу: Волгоградский проспект, 43, стр. 1А.

Ранее между станциями «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро и Большой кольцевой линии (БКЛ) открыли крытую пешеходную галерею. Застекленный мост длиной 140 метров проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Благодаря ему тысячи пассажиров, а в рабочие дни в часы пик этим маршрутом пользуются около 16 тысяч человек, теперь быстрее совершают пересадку с линии на линию, не выходя на улицу.

Полное круговое движение по БКЛ было запущено 1 марта 2023 года. Это самая протяженная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки. На данный момент БКЛ включает в себя 31 станцию, из них 28 были построены с нуля специально в рамках проекта. Для улучшения обслуживания пассажиров на семи станциях БКЛ открыты сервисные центры, где можно заменить неисправные проездные билеты, получить услуги «Московского паркинга» и наземного транспорта, перенести баланс и билеты с одной карты «Тройка» на другую, а также узнать о тарифах на проезд.

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