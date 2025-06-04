Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер

Для оформления входной группы используют агератум Гаустона, ирезине, кохию и другие растения

Каждое лето посетителей ВДНХ радуют яркие цветочные композиции, оформляющие аллеи главного выставочного пространства страны, клумбы у павильонов и входные группы. В этом году арку южного входа украсит новый цветочный партер. Для его оформления высадят более 24,7 тысячи растений разных видов, в том числе довольно необычных.

Для воплощения задумки дизайнеров требуются как цветущие растения, так и травянистые зеленые, а также хвойные и лиственные кустарники. В частности, специалисты высадят 128 единиц барбариса Тунберга сорта «оранж рокет», 358 кустов спиреи японской сортов «голден принцесс» и «литл принцесс». Они придадут композиции особое радостное настроение, ведь золотистая листва «голден принцесс» сохраняет свою яркость в течение всего сезона, а «литл принцесс» отличается пышным цветением – летом растение буквально усыпано пурпурно-розовыми соцветиями.

В орнамент также вплетут агератум Гаустона сорта «блу данюб», кохию и алиссум морской. Дополнят композицию элементы вербены буэнос-айресской сорта «финесс» с фиолетовыми соцветиями, ирезине с ярко-малиновыми листьями и белые бегонии. Кроме того, в цветочном партере посадят шесть экземпляров туи западной сорта «вудварди» с шаровидной кроной сочного зеленого цвета. Завершить работы по оформлению южного входа ВДНХ планируют к 15 июля.

Напомним, сейчас в Москве проходит ландшафтный фестиваль «Сады и цветы». С первых теплых апрельских дней в городе начали «расцветать» мосты, появились вертикальные зеленые стены, живописные аллеи и водные сады. Около ЦУМа «выросли» русские березы и яблони, в а Камергерском переулке – настоящий вишневый сад.

Фестивальные площадки будут открываться в разных уголках города и ждать гостей весь летний сезон. Здесь можно будет укрыться от солнца и отдохнуть от ритма мегаполиса, оценить художественные решения и сделать невероятные фотографии. Уже открыто более 70 локаций. Одной из самых живописных москвичи и туристы считают Тверскую площадь, где высажены непривычные для московского климата растения: лигуструмы, лоропеталумы, каллистемоны, лавры, падубы и фотинии в форме живых зонтов.