В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района"

Лучшие работы можно увидеть на Никитском бульваре и в парке "Северное Тушино"

В Москве подвели итоги конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Лауреатами в восьми номинациях стали более 150 ребят в возрасте от семи до 15 лет.

В этом году на конкурс поступило свыше 4,5 тыс. работ. Участники рисовали любимые парки Москвы, набережные, родные дворы и улицы, столичные памятники и исторические здания. Претенденты на победу делились на две возрастные категории: от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет. Кроме того, учитывалась профессиональная подготовка участников, поэтому отдельно оценивались работы по направлениям: «Любители» и «Профессионалы».

Жюри, в состав которого входили художники, педагоги, архитекторы, краеведы и деятели культуры, определило победителей в семи номинациях, среди которых – «Усадебный калейдоскоп», «Подземные дворцы Москвы», «Лев-хранитель». Одну из номинаций посвятили 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, еще одну – 90-летию Московского метрополитена. Отдельная номинация – «Приз зрительских симпатий». Конкурсанты размещали свои рисунки в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом #Наследиемоегорайона2025, победителя определили по количеству одобрительных реакций. Кроме того, своих фаворитов выбирали участники проекта «Активный гражданин».

В итоге лауреатами конкурса «Наследие моего района» стали больше 150 юных художников. На своих полотнах они представили усадьбу Измайлово, ландшафтный парк «Южное Бутово», московский городской вокзал Очаково, сквер по Олонецкому проезду, Даниловский рынок, Останкинскую телебашню и другие московские объекты.

Работы победителей городского этапа конкурса и специальных номинаций можно будет увидеть на уличной выставке на Никитском бульваре, рисунки лауреатов окружного этапа выставят в парке «Северное Тушино».

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» прошел в Москве в седьмой раз. Год от года число его участников растет: с 2019 года он объединил уже 20 тысяч юных москвичей, свыше тысячи из которых стали лауреатами. При этом четвертый год подряд оценить работы конкурсантов наряду с профессиональным жюри могут «активные граждане».