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Среда 4 июня

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Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье"

Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье"
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Экспозиция приурочена к Международному дню шахмат

Узнать, как менялся дизайн шахматных фигур, и какими наборами предпочитал играть чемпион мира Михаил Ботвинник, смогут посетители парка «Зарядье» в центре Москвы, побывав на выставке «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство», которая откроется 6 июня в подземном музее парка.

Значительная часть экспозиции посвящена эволюции дизайна фигур для игры. Специально для гостей «Зарядья» Федерация шахмат России предоставила разнообразные комплекты, хранящиеся в Музее шахмат, начиная от древнеиндийской игры «Чатуранга», прародительницы современных шахмат, до наборов, которыми играли чемпионы мира Михаил Ботвинник и Борис Спасский. Среди экспонатов также представлены космические шахматы, созданные для игры в невесомости.

Другая часть выставки расскажет о выдающихся шахматистах, чьи достижения повлияли на развитие данной игры как спортивной дисциплины. Посетители смогут познакомиться с биографиями гроссмейстеров, увидеть их портреты, а также фрагменты ключевых партий отечественных чемпионов мира.

Интересным экспонатом является реплика шахматного стола из экспозиции «Рабочий клуб» Александра Родченко, которая была представлена на Всемирной выставке в Париже в 1925 году. В дни работы выставки в подземном музее «Зарядья» каждый желающий сможет сыграть партию за этим столом. Отдельный раздел экспозиции посвящен работам современных художников, вдохновленных шахматной тематикой. Среди авторов – Павел Пепперштейн, Тарас Желтышев, Мария, Наталия и Ариадна Арендт, Александр Соколов, Илья Овсянников, Елена Извольская, Михаил Ижик.

Посетить экспозицию, приуроченную к Международному дню шахмат, можно с 6 июня до 31 августа по адресу: улица Варварка, дом 6, строение 2.

Напомним, парк «Зарядье» является одной из площадок, на которых проходят мероприятия самого масштабного проекта сезона «Лето в Москве». В частности, 21 и 22 июня здесь состоится фестиваль «Театральные выходные», приуроченный к 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 80-летию Победы. А 28 и 29 июня парк «Зарядье» ждет москвичей и туристов на фестиваль «Новая классика», посвященный творчеству композитора Александра Мосолова.

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4 июня 2025, 12:49
Фото: mos.ru
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