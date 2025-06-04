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Среда 4 июня

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Были задействованы декорации "Центр Москвы", "Глухая деревня" и "Холмы".

Были задействованы декорации "Центр Москвы", "Глухая деревня" и "Холмы".
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В процессе использовались натурные площадки "Центр Москвы", "Глухая деревня", "Холмы"

Работа над эпизодами новой военной драмы «Операция “Карпаты” 2» проходила в столичном кинопарке «Москино». В частности, была задействована ландшафтная территория общей площадью 18 тысяч квадратных метров с невысокими, поросшими травой холмами, вдоль которых проложена дорога-серпантин, а также декорации «Центр Москвы», «Глухая деревня» и др. Поскольку разноплановые натурные площадки кинопарка расположены на небольшом расстоянии друг от друга, съемочный процесс удалось провести в более короткие сроки. От работы в кинопарке у команды остались самые положительные впечатления.

«Во время съемок больше всего запомнились сцены в локации с холмами. Очень фактурное и нетипичное для Москвы и области место, которое позволяет снимать интересные мизансцены. Кинопарк, скорее, давал решения, чем новые трудности. Мы успели поснимать в старом городе, деревне и на холмах. Считаю, что кинопарк появился как раз вовремя»,

– поделился мнением второй оператор кинокартины Дмитрий Лукьянов.

По сюжету, события сериала «Операция “Карпаты” 2» происходят в 1949 году на территории Западной Украины, в Карпатах. Диверсант по кличке Ворон отправлен туда для подрывных действий. Однако в действительности главный герой – разведчик, добывающий ценную информацию. В ролях – Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая.

Кинопарк «Москино» – один из объектов московского кинокластера. Он был официально открыт осенью прошлого года. На первом этапе развития здесь созданы 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в том числе декорации «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Питерский бар», "Ковбойский городок" и другие.

Посетители могут увидеть декорации, в которых проходили съемки известных картин, сделать уникальные фотографии и даже сами поучаствовать в постановочных эпизодах или попробовать себя в роли режиссера. Для детей на территории кинопарка «Москино» проводятся интересные мастер-классы, квесты, лекции и конкурсы.

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4 июня 2025, 12:20
Фото: mos.ru
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