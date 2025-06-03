На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты

Как живет уехавшая из Москвы Ирина Шведова Тесты Режиссер Михалков стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Вторник 3 июня

14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов 14:21На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты 13:41Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 12:54Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 12:49Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой 11:58Шаляпин загнул баснословную сумму за возвращение в эфир Первого канала 11:18Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда 10:52К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг 10:19Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 10:01Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года 09:43В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах 09:16В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном 06:42Волочкова готовится к пополнению после нашумевшей свадьбы дочери 03:06Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике 00:14Сбросивший 80 килограммов Морозов потратил миллионы ради романа с 18-летней спутницей 21:46Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни 20:52Одна польза и никакой химии: лучший салат всех времен и народов – готовим за 10 минут 20:50Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят более 130 общественных пространства 19:59Погасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен 17:21Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса 16:54Скандалистка Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак 16:38Тест: вспоминаем любимые фильмы с Юрием Никулиным 16:12Пространство вокруг будущего городского вокзала Царицыно благоустроят 16:09Еще одна утрата для мира: ушла знаменитая актриса и продюсер 15:45Тщательно скрывающая сына Савельева сделала заявление о новом ребенке 15:41На севере Москвы построят новую поликлинику для взрослых 15:14Москвичей серебряного возраста приглашают на занятия по гребле на сапах и каяках 14:56Жителям ЮЗАО предоставлены комфортные условия для занятий спортом рядом с домом 14:33В парках Москвы открылась выставка о профессионалах городских служб 14:22Экстренно госпитализированный Киркоров вышел на связь: Пустота, грусть и боль 14:04Тест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами 12:32Опустившая руки Буланова расписалась в собственной беспомощности: Я тупенькая 12:17Это победа! Режиссер Михалков стал отцом в четвертый раз 12:09Москвичей приглашают на семейный спортивный фестиваль "Спортлэнд" 11:31Форум "Облачные города" пройдет 17–18 сентября в "Зарядье" – Собянин 11:24Страна льет слезы: знаменитый телеведущий покончил с собой из-за депрессии 11:11Вот какая певица самая популярная в России – это имя знают даже дети 11:01На востоке Москвы появится еще две современных зоны отдыха у воды 10:55ТЕСТ: угадайте культовые советские фильмы по жарким пляжным кадрам 10:36Прижатый к стенке Билан был вынужден ответить на прямой вопрос о детях 10:26Трамвайный разворот на Чистопрудном бульваре оборудуют автоматической стрелкой 09:22Вот какие слоны самые крупные на Земле – этого не знают даже профессора 08:44Почему ни одно дело нельзя откладывать на завтра – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 04:22ТЕСТ для знатоков: угадай советский фильм по кадру с главным героем (часть 2) 00:57Почему нельзя одалживать это в день Фалалея Огуречника, 2 июня 19:23Разгневанный принц Уильям выдвинул брату жесткий ультиматум 15:14ТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру 12:08"Америка-разлучница": как живет уехавшая из Москвы Ирина Шведова 11:30"Острая пища не приводит к гастриту": польза и вред пряностей 05:37Недетские капиталы: топ-5 детей-звезд с многомиллионными состояниями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты

На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты
44

Участники проекта "Музыка в метро" прошли серьезный отбор

Северный речной вокзал вновь стал площадкой проекта «Музыка в метро». Со 2 июня и до конца лета здесь на открытой сцене будут проходить регулярные концерты исполнителей, выступающих с авторскими композициями, инструментальной музыкой, классическими произведениями и популярными эстрадными песнями.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, одним из направлений развития транспортного комплекса столицы является формирование комфортного культурного пространство. За семь лет существования проекта «Музыка в метро» количество площадок для выступлений певцов и музыкантов значительно увеличилось, сейчас их более 40. Инструментальные и вокальные композиции звучат на станциях метро и Московских центральных диаметров, вокзалах и в других городских пространствах. С наступлением теплого сезона площадками проекта «Музыка в метро» становятся и столичные речные вокзалы. В частности, на Северном речном вокзале артисты выступают на открытой площадке, поэтому концерты здесь, как и в парке «Музеон», проходят только в хорошую погоду.

В этом году у проекта «Музыка в метро» открылись новые площадки на станциях метро «Окская» (Некрасовская линия), «Ховрино» (Замоскворецкая линия), «Красные Ворота» (Сокольническая линия), «Авиамоторная» (Калининская линия) и «Новомосковская» (Сокольническая и Троицкая линии). Все площадки проекта размещены так, чтобы не мешать потоку пассажиров.

Чтобы стать участником проекта «Музыка в метро», желающий должен подать заявку, а затем пройти обязательное прослушивание. В состав жюри входят профессиональные музыканты и продюсеры. С 2022 года соорганизатором всех этапов отбора артистов выступает Московский международный дом музыки.

В этом сезоне пассажиры столичного метро могут услышать, как звучит бансури – традиционная индийская поперечная флейта, изготавливаемая из бамбука или тростника. Еще из необычных инструментов в московской подземке будет представлена садора. Ее создал 1995 году русский композитор Сергей Садов. Уникальный инструмент сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки. У садоры 32 струны и два грифа, а в ее звучании переплетаются восточные мотивы и славянские корни.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2025, 14:21
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Московского метрополитена
mos.ru✓ Надежный источник

Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года

Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года
Территория стала более зеленой и безопасной Для студентов и людей, увлеченных научно-техническим развитием нашей страны, Москва создает максимально комфортные условия для учебы, работы, занятий наукой и внедрением инновационных разработок.

В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах

В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах
Специалисты привели в порядок не только декоративные элементы, но и инженерные системы зданий В Москве реализуется программа капитального ремонта жилищного фонда.

В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном

В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном
Фасад здания украсят узоры и витражи В Западном административном округе Москвы появится современный образовательный комплекс.

Пространство вокруг будущего городского вокзала Царицыно благоустроят

Пространство вокруг будущего городского вокзала Царицыно благоустроят
Строительные работы планируется завершить в 2025 году На юге Москвы неподалеку от музея-заповедника «Царицино» началось комплексное благоустройство территории.

На севере Москвы построят новую поликлинику для взрослых

На севере Москвы построят новую поликлинику для взрослых
В четырехэтажном здании разместятся кабинеты медицинских специалистов, которые смогут принимать до 750 взрослых пациентов ежедневно В Головинском районе Северного административного округа (САО) столицы скоро появится новая поликлиника для взрослых.

Выбор читателей

02/06ПндТЕСТ для знатоков: угадай советский фильм по кадру с главным героем (часть 2) 02/06ПндТест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами 02/06ПндПочему ни одно дело нельзя откладывать на завтра – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 02/06ПндСтрана льет слезы: знаменитый телеведущий покончил с собой из-за депрессии 02/06ПндПогасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен 01/06ВскТЕСТ: угадай советский фильм с летним названием по одному кадру