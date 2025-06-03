На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты

Участники проекта "Музыка в метро" прошли серьезный отбор

Северный речной вокзал вновь стал площадкой проекта «Музыка в метро». Со 2 июня и до конца лета здесь на открытой сцене будут проходить регулярные концерты исполнителей, выступающих с авторскими композициями, инструментальной музыкой, классическими произведениями и популярными эстрадными песнями.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, одним из направлений развития транспортного комплекса столицы является формирование комфортного культурного пространство. За семь лет существования проекта «Музыка в метро» количество площадок для выступлений певцов и музыкантов значительно увеличилось, сейчас их более 40. Инструментальные и вокальные композиции звучат на станциях метро и Московских центральных диаметров, вокзалах и в других городских пространствах. С наступлением теплого сезона площадками проекта «Музыка в метро» становятся и столичные речные вокзалы. В частности, на Северном речном вокзале артисты выступают на открытой площадке, поэтому концерты здесь, как и в парке «Музеон», проходят только в хорошую погоду.

В этом году у проекта «Музыка в метро» открылись новые площадки на станциях метро «Окская» (Некрасовская линия), «Ховрино» (Замоскворецкая линия), «Красные Ворота» (Сокольническая линия), «Авиамоторная» (Калининская линия) и «Новомосковская» (Сокольническая и Троицкая линии). Все площадки проекта размещены так, чтобы не мешать потоку пассажиров.

Чтобы стать участником проекта «Музыка в метро», желающий должен подать заявку, а затем пройти обязательное прослушивание. В состав жюри входят профессиональные музыканты и продюсеры. С 2022 года соорганизатором всех этапов отбора артистов выступает Московский международный дом музыки.

В этом сезоне пассажиры столичного метро могут услышать, как звучит бансури – традиционная индийская поперечная флейта, изготавливаемая из бамбука или тростника. Еще из необычных инструментов в московской подземке будет представлена садора. Ее создал 1995 году русский композитор Сергей Садов. Уникальный инструмент сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки. У садоры 32 струны и два грифа, а в ее звучании переплетаются восточные мотивы и славянские корни.