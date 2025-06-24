Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди

Москвичам доступны свежие рыбные деликатесы нового улова.

Узнать, чем отличается сельдь из Тихого и Атлантического океанов от выловленной в Беринговом и Каспийском морях, попробовать свежайшие рыбные деликатесы и выбрать продукты для повседневного рациона или праздничного стола могут посетители столичных рыбных рынков «Москва – на волне».

По словам специалистов, каждый вид сельди имеет свои особенности. Например, тихоокеанская отличается нежным мясом и насыщенным вкусом, она лучше всего подходит для салатов и бутербродов. Кстати, июнь – это сезон добычи тихоокеанской сельди, поэтому москвичи уже в начале лета могут попробовать эту рыбку нового улова. Найти тихоокеанскую сельдь можно и в отделе с консервами. Такой вариант особенно удобен, когда нет времени или желания разделывать рыбу самостоятельно.

Олюторская сельдь – это подвид тихоокеанской сельди. Свое название рыба получила по месту вылова: она обитает в Олюторском заливе Берингова моря на северо-восточном побережье Камчатки. Такая сельдь считается одной из самых жирных, вкусных и полезных для здоровья. Нежное мясо богато ненасыщенными жирными кислотами омега-3, витаминами D и B12. На рыбных рынках «Москва — на волне» олюторская сельдь представлена как в слабосоленом, так и свежемороженом виде.

Популярностью среди горожан пользуется и атлантическая сельдь, которая отличается сбалансированным вкусом и универсальностью в приготовлении: ее не только солят и коптят, но еще маринуют и даже жарят. Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров она является одной из самых питательных морских рыб. Каспийская сельдь, известная еще под названием «залом», знаменита крупными размерами и высокой жирностью (до 20%), которая делает ее особенно вкусной. Кроме того, эта рыба богата такими полезными микроэлементами, как кальций и железо. Раньше именно каспийскую сельдь подавали к царскому столу и считали деликатесом.

Повар рыбного рынка «Москва – на волне» Александр Червяков напоминает, что кулинарное применение сельди отнюдь не ограничивается традиционным салатом. Сельдь также можно жарить или запекать. Например, если свежемороженую рыбу разделать, удалив кости и кожу, и замариновать с чесноком и соусом унаги, а потом насадить на тонкие шампуры и слегка обжарить на сильном огне, а затем завернуть в фольгу и дать рыбе «дойти», получится очень вкусно.