Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди

Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 24 июня

14:53Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях 14:51Сложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 14:07Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру 13:10Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди 12:49Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные 12:04Пронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина 11:54Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы 11:34На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании 11:21Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 11:15Только одна причина: мудрец Омар Хайям объяснил регулярные мужские измены своим женам 11:13Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы 10:54В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины" 10:45Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо 10:31Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств 06:38Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем 03:41Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты 00:16Что нельзя делать 24 июня, в День Варнавы, чтобы не загубить здоровье 18:53Еще одна потеря: Бог забрал болевшего раком знаменитого музыканта 18:09Срочно: умер Парфенов 17:25Молодуха Лепса поставила на место накинувшегося на нее Киркорова 16:55Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня 16:35Упокой, Господи: любимый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля 16:22Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру 15:47Москвичи могут познакомиться с творчеством современных художников на необычных площадках 15:08Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта 14:41Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений 13:47В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей 13:32Ремонт Ленинградского вокзала вышел на самый масштабный этап 13:28Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду 11:54Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет 11:41На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО 11:01В Московском долголетии стартовали летние активности 10:37Муцениеце официально подтвердила третью беременность 10:35Старые игры снова в моде: на площадках "Лета в Москве" можно сразиться в городки и приставки 10:17Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 10:13ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре 10:02Москвичей приглашают на семейный фестиваль в Царицыно 06:32Что запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 03:14Топ мифов про ЭКО 00:11Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам 16:31Принц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом 14:23Тест: угадайте советские фильмы по кадру со злодеем 12:19Певица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу 10:17Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев 06:17Что нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 03:46Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы 00:37Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 18:38О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва 16:08Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам 14:36Покинувшую Россию 38-летнюю Гагарину с трудом узнали из-за жуткой худобы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди

Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди
125

Москвичам доступны свежие рыбные деликатесы нового улова.

Узнать, чем отличается сельдь из Тихого и Атлантического океанов от выловленной в Беринговом и Каспийском морях, попробовать свежайшие рыбные деликатесы и выбрать продукты для повседневного рациона или праздничного стола могут посетители столичных рыбных рынков «Москва – на волне».

По словам специалистов, каждый вид сельди имеет свои особенности. Например, тихоокеанская отличается нежным мясом и насыщенным вкусом, она лучше всего подходит для салатов и бутербродов. Кстати, июнь – это сезон добычи тихоокеанской сельди, поэтому москвичи уже в начале лета могут попробовать эту рыбку нового улова. Найти тихоокеанскую сельдь можно и в отделе с консервами. Такой вариант особенно удобен, когда нет времени или желания разделывать рыбу самостоятельно.

Олюторская сельдь – это подвид тихоокеанской сельди. Свое название рыба получила по месту вылова: она обитает в Олюторском заливе Берингова моря на северо-восточном побережье Камчатки. Такая сельдь считается одной из самых жирных, вкусных и полезных для здоровья. Нежное мясо богато ненасыщенными жирными кислотами омега-3, витаминами D и B12. На рыбных рынках «Москва — на волне» олюторская сельдь представлена как в слабосоленом, так и свежемороженом виде.

Популярностью среди горожан пользуется и атлантическая сельдь, которая отличается сбалансированным вкусом и универсальностью в приготовлении: ее не только солят и коптят, но еще маринуют и даже жарят. Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров она является одной из самых питательных морских рыб. Каспийская сельдь, известная еще под названием «залом», знаменита крупными размерами и высокой жирностью (до 20%), которая делает ее особенно вкусной. Кроме того, эта рыба богата такими полезными микроэлементами, как кальций и железо. Раньше именно каспийскую сельдь подавали к царскому столу и считали деликатесом.

Повар рыбного рынка «Москва – на волне» Александр Червяков напоминает, что кулинарное применение сельди отнюдь не ограничивается традиционным салатом. Сельдь также можно жарить или запекать. Например, если свежемороженую рыбу разделать, удалив кости и кожу, и замариновать с чесноком и соусом унаги, а потом насадить на тонкие шампуры и слегка обжарить на сильном огне, а затем завернуть в фольгу и дать рыбе «дойти», получится очень вкусно.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2025, 13:10
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях

Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях
Уникальная профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" организована городской службой занятости населения. Этим летом более трех тысяч школьников Москвы смогут попробовать себя в профессии модельера, стилиста, бариста, повара, кондитера, логиста и даже авиадиспетчера, летчика и авиаконструктора.

Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные

Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные
Взрослые и юные гости высоко оценили мероприятия на площадке московского кинокластера. Кинопарк «Москино» открыт для посетителей менее года, но уже стал одним из самых востребованных общественных пространств.

Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы

Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы
Инициативы по поддержке ветеранов способствуют формированию у молодого поколения чувства патриотизма и уважения к истории своей страны. В преддверии 80-й годовщины исторического Парада Победы 1945 года на Красной площади столичная молодежь поздравит ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Помощь нашим героям».

На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании

На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании
Ремонт с восстановлением архитектурных элементов был произведен силами инвестора. Москва бережно относится к историческому наследию.

Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы

Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы
Эти маленькие насекомые занимают значительное место в природном сообществе. Муравьи играют важную роль в поддержании экологического баланса Москвы.

Выбор читателей

23/06ПндТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре 23/06ПндЧто запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 23/06ПндСрочно: умер Парфенов 23/06ПндУшла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 24/06ВтрПочти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 22/06ВскПринц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом