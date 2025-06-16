Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В Москве отреставрируют памятник архитектуры начала XX века, расположенный по адресу: Калашный переулок, дом 2/10 и более известный как Дом Моссельпрома. Проект ремонтно-восстановительных работ уже утвержден. Здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Дом Моссельпрома – узнаваемый памятник конструктивизма и один из архитектурных символов столицы. Как рассказали в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, в здании, требующем ремонта, сохранились многие подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом. В настоящее время разработан проект реставрационных работ, в ходе которых специалисты восстановят в том числе графическое оформление фасадов – знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов.

Помимо фасадов, ремонтные работы затронут места общего пользования. В подъезде отреставрируют напольное покрытие из метлахской плитки, а также деревянные окна и двери. На лестнице приведут в порядок металлические ограждения с коваными и литыми декоративными деталями, перила с воссозданием утраченных фрагментов, расчистят и покроют защитным составом ступени. В тамбуре и на лестничной площадке входной группы отремонтируют напольное покрытие из гранитной плитки и базальтовую отделку стен, отреставрируют лепнину на потолке. Элементы декоративного оформления очистят от загрязнений.

Кроме реставрации, будет проведен комплекс мер, направленных на защиту восьмиэтажного здания от негативного влияния окружающей среды. Так, специалисты отремонтируют балконы, поменяют водосток, отливы окон и декоративных карнизов, а стены фасадов и цоколя перед покраской обработают антисептиками. Важно, что для реставрации подобрали самые современные материалы и технологии, которые отвечают конструктивным особенностям здания.

Ранее сообщалось о завершении в 2025 году реставрационных работ, которые ведутся во дворце Н.А. Дурасова в Люблине. К настоящему моменту там уже восстановлены фасады, украшенные барельефами на античную тематику, очищен лепной декор, устранены мелкие трещины, выполнена гидроизоляция фундамента.