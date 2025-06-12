Любителей мороженого ждут на фестивале на Болотной площади

Для гостей приготовили интересные конкурсы, зрелищные шоу и, конечно, самое подходящее для летней погоды лакомство.

Любителей мороженого приглашают в субботу, 14 июня, на Болотную площадь. Там состоится тематический фестиваль, посвященный этому главному летнему лакомству. Посетителей ждут развлекательные, культурные, образовательные мероприятия и, конечно, возможность бесплатно отведать ледяной десерт.

Программа Фестиваля мороженого стартует в 12:00. В это время откроются первые интерактивные зоны и начнутся спортивные состязания. С 13:00 до 16:00 маленьким гостям предложат нанести яркий аквагрим и поучаствовать в играх с аниматорами. В 17:00 посетителей ожидает захватывающее шоу мыльных пузырей. Весь день присутствующих будут развлекать фокусники, музыканты и другие сюрпризы.

Также в течение всего дня посетители «Зеленого маркета» на Болотной площади проекта «Сделано в Москве» смогут бесплатно попробовать любимое лакомство – от классических шариков пломбира до оригинальных и уникальных вкусов. Для этого нужно всего лишь принять участие в розыгрыше. Кроме того, на площадке «Зеленого маркета» запланированы мастер-классы столичных брендов. Дети и взрослые смогут не только насладиться любимым лакомством, но и принять участие в его декорировании. Под руководством опытного ведущего они выберут сорт мороженого, шоколад для глазури, украшения и топинги, а дизайн придумают сами.

На главной сцене на Болотной площади пройдет семейный конкурс «Угадай сорт мороженого», на котором можно будет проверить свою интуицию и работу вкусовых рецепторов. Гости смогут поучаствовать в викторине на знание истории любимого многими десерта. В качестве награды победитель получит приглашение на московскую фабрику, где производят это лакомство. Кроме того, у участников будет возможность выиграть сертификат на получение торта-мороженого.

В конце дня каждый сможет принять участие в росписи футболок и шоперов акриловыми красками. Это отличная возможность создать уникальное изделие и проявить свою индивидуальность с помощью творчества.

Стать участником фестиваля могут все желающие москвичи и гости столицы, предварительной регистрации на мероприятия не требуется. Подробная программа, расписание мастер-классов и других событий представлена на сайте.