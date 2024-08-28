Жители ТиНАО получили доступ ко всем темам для сообщений на портале "Наш город"

Расширение функционала портала "Наш город" позволит жителям Новой Москвы более активно участвовать в решении насущных проблем и улучшении условий жизни в своих районах.

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО) теперь получили доступ ко всем сервисам популярного городского портала "Наш город". Этот интернет-ресурс уже более 12 лет помогает москвичам оперативно решать различные вопросы, связанные с содержанием жилищного фонда, благоустройством дворов и общественных пространств, работой городской инфраструктуры.

Ранее для жителей ТиНАО количество доступных тем на портале было ограничено, но постепенно этот список расширялся. Теперь же им открыт доступ ко всем восьми категориям и более чем 200 темам, по которым можно оставлять сообщения. Это позволяет им активно участвовать в формировании комфортной городской среды в своих районах.

Жители могут сообщать о проблемах с содержанием многоквартирных домов, состоянием дорог и тротуаров, работой общественного транспорта, поликлиник и других государственных учреждений. Кроме того, они могут вносить предложения по благоустройству парков и других общественных пространств. Таким образом, горожане получили действенный инструмент для улучшения качества жизни в своих районах.

Отправка сообщений на портале "Наш город" занимает всего несколько минут. Пользователю необходимо авторизоваться через учетную запись на mos.ru, выбрать нужную тему, указать объект и описать проблему, прикрепив при необходимости фотографии. Ответ на обращение, как правило, приходит в течение восьми рабочих дней, но на практике многие вопросы решаются гораздо быстрее – за один-два дня.

Кроме того, жители ТиНАО могут использовать и мобильное приложение "Наш город", которое позволяет отправлять сообщения в режиме реального времени и получать оперативные ответы в личном кабинете. Пользователи могут настроить уведомления о статусе своих заявок.

За время работы портала "Наш город" с его помощью было решено более 9,5 миллионов вопросов, а число его пользователей превысило 2,2 миллиона человек. Теперь жители Троицкого и Новомосковского округов получили возможность присоединиться к этому сообществу и внести свой вклад в развитие и благоустройство своих районов.