11 новых поликлиник введут в эксплуатацию на территории ТиНАО

Часть работ на строящихся объектах уже завершена. В новых учреждениях будут работать как взрослые, так и детские врачи.

На территории ТиНАО планируется построить 11 поликлиник. В настоящее время часть объектов уже проектируется и строится. Шесть учреждений будут возведены на средства Адресной инвестиционной программы города Москвы. Пять объектов построят за счет инвесторов.

«За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу», — уточнили в столичной мэрии.

До конца 2025 года будут введена в эксплуатацию поликлиника на территории жилого комплекса в Коммунарке. Медицинское учреждение рассчитано на 475 посещений в смену. Объект возводят за счет инвестора.

До конца 2026 года в этом же районе на средства инвестора возведут поликлинику для взрослых и детей. Она будет рассчитана на 520 посещений в смену. Кроме того, до конца 2028 года за счет средств инвесторов появится еще три таких здания: в районах Коммунарка, Щербинка и Внуково.

В настоящее время проектируются еще три поликлиники. Их собираются строить за счет городских средств на территории районов Коммунарка и Внуково.

После завершения всех работ будет проведено комплексное благоустройство прилегающих территорий. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также создадут необходимые условия для маломобильных граждан.

Отметим, что Мосгосстройнадзор строго контролирует процесс строительства поликлиник. Инспекторы регулярно проводят надзорные мероприятия на объектах.