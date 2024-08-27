Московская международная неделя кино предлагает более 100 мероприятий для детей

Дети могут попробовать себя в роли актеров и режиссеров на Московской международной неделе кино.

Столица России стала центром притяжения для ценителей киноискусства. Здесь до 28 августа проходит Московская международная неделя кино, которая предлагает насыщенную программу мероприятий, особенно интересную для юных гостей. Более 100 разнообразных активностей подготовлено специально для детей и подростков, чтобы они смогли глубже погрузиться в волшебный мир кино.

Юные зрители получат возможность познакомиться с закулисьем кинопроизводства и попробовать себя в различных творческих ролях. Организаторы распахнули двери более чем 30 локаций по всему городу, где можно посетить семейные кинопоказы, лекции и мастер-классы от экспертов индустрии. Ребята узнают тонкости актерского мастерства, секреты создания мультфильмов и даже попробуют себя в роли начинающих актеров на мобильных съемочных площадках, где проводятся кастинги в отечественные проекты.

Особое внимание уделено знакомству юных гостей с лучшими образцами мирового и отечественного кинематографа. Для них организованы показы семейных лент и анимационных картин в 12 кинотеатрах сети "Москино", на Киностудии имени Максима Горького, в амфитеатре на Хохловской площади и других локациях. Программа включает работы кинематографистов и мультипликаторов из шести стран, среди которых такие известные проекты, как "Чижик-пыжик возвращается", "Умка" и "Супер Крылья".

Помимо просмотров фильмов, ребята могут посетить мастер-классы в музее-заповеднике "Царицыно", где расположилась студия "Союзмультфильм". Здесь они получат возможность на практике освоить азы мультипликационного искусства.

Московская международная неделя кино стала частью масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который знакомит жителей и гостей столицы с главными инновациями во всех сферах городской жизни. В рамках этого события с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, раскрывающие перспективы развития Москвы.