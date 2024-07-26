Фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает гостей на гала-спектакли под открытым небом

Организаторы подготовили для посетителей увлекательную программу. Гости смогут поучаствовать в карнавале, поиграть в старинные игры и увидеть театрализованные представления.

Серия масштабных гала-событий «Усадебные шедевры» пройдет в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы». Мероприятия будут проходить под открытым небом в августе и сентябре.

На территории усадьбы Кусково 24 и 25 августа пройдет карнавал. Масштабное мероприятие разделят на несколько частей. Сначала участники отправятся на исторический пикник, поиграют в старинные игры, сделают карнавальную маску и даже смогут отправить письмо со стилизованной почтовой станции.

Следующим этапом станут занятия для юных гостей. Аниматоры в карнавальных костюмах познакомят ребят с играми и танцами прошлых эпох и устроят шоу мыльных пузырей.

В вечернее время состоится маскарад. Гостей встретят фрейлины, придворные музыканты и танцоры. Кульминацией станет бал-маскарад перед парадным входом во дворец. В программе — костюмированные перформансы в сопровождении диджей-сетов.

В музее-заповеднике «Царицыно» 31 августа и 1 сентября посетители смогут увидеть гала-спектакли. В программе фрагменты знаменитых опер, среди которых: «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского, «Турандот» Джакомо Пуччини, «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе и другие.

В музее-заповеднике «Коломенское» с 14 по 15 сентября пройдет фестиваль «Это любовь!». Территория парка превратится в музыкальный сад. Для гостей будут звучать композиции о первой влюбленности и страсти, вдохновляющих историях верности и вечной любви. Усадебные пейзажи дополнят тематические инсталляции и занимательные интерактивы.

Напомним, комитет по туризму формирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год в городе проходят мероприятия, которые объединяют его гостей и жителей. Они могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям или попробовать московский завтрак в одном из сотен ресторанов — участников проекта.