О русских гастрономических традициях расскажут посетителям фестиваля "Московское чаепитие"

Гости смогут узнать о культуре чаепития, правилах сервировки стола и традиционных сладостях.

На Тверской площади с 26 по 28 июля пройдут лекции, посвященные гастрономическим традициям столицы. Мероприятия пройдут на фестивальной площадке «Московского чаепития». Вход осуществляется на безвозмездной основе.

Посетители площадки смогут принять участие в лекциях, которые проведут культурологи, историки и исследователи чайной культуры. Они расскажут о том, какие закуски в разные столетия было принято подавать в Москве к чаю, без каких блюд не обходились ни одни посиделки у самовара и какие необычные сочетания вкусов со временем не потеряли свою актуальность.

26 июля гостей и жителей столицы приглашают на интерактивную лекцию «Русские традиции чаепития: подача к столу и сервировка». После нее будет проведен мастер-класс «Шитье салфеток для сервировки».

27 июля всех желающих приглашают на лекцию «Чайная церемония и ее трансформация в наши дни». Гости узнают о богатом наследии русской чайной культуры и о том, как она развивается в настоящее время. Во время мероприятия пройдет мастер-класс, на котором зрители вручную распишут специальные мешочки для хранения заварки.

28 июля состоится лекция «Традиционные блюда к чаю: рецепты и факты». Присутствующих ждет экскурс в мир русской кухни. Особое внимание будет уделено блюдам, которые подают к чаю. Затем состоится мастер-класс по созданию кулинарных сборников, в которые можно будет записывать любимые рецепты и интересные факты о них. Все желающие также смогут принять участие в лекции «Чай вприкуску и другие исторические особенности, повлиявшие на культуру».

Напомним, столичный Комитет по туризму формирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм организует события, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям на «Московском чаепитии» или попробовать блюда «Московского завтрака» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.