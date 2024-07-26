Экоцентр "Красная сосна" вновь открывает двери для гостей

Для взрослых и юных посетителей подготовлены интересные экскурсии, мастер-классы, познавательные программы.

На территории национального парка «Лосиный остров» вновь начал работать экоцентр столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды «Красная сосна».

Для гостей подготовлены экскурсии, мастер-классы, познавательные экологические и этнографические программы. Дети и взрослые могут получить полезные знания об окружающем мире и приобрести полезные привычки.

В ближайшее время в экоцентре пройдет цикл зеленых мероприятий. Гостей ждут на 12-й линии Красной Сосны (дом 28). Добраться можно от станции Ростокино Московского центрального кольца. Важно отметить, что посещение осуществляется на безвозмездной основе.

27 июля в экоцентре пройдет мастер-класс по изготовлению поморских козуль – обрядовой выпечки из ржаного теста. По окончании занятия их можно будет забрать с собой.

28 июля все желающие смогут принять участие в мастер-классе по травяному ткачеству. Гости смогут научиться ткать ковры из летних трав. Во время занятия участников ждет множество интересных фактов о цветах, злаках и травах, растущих на лугу экоцентра.

29 июля гостям расскажут о самых больших кошках страны. Мероприятие приурочено к Международному дню тигра. На тематическом мастер-классе можно будет создать смешного и яркого тигра из древесных спилов.

Весь август в экоцентре «Красная сосна» будут проходить различные мероприятия. Взрослых и юных гостей приглашают посетить тематическую программу «От рубеля до электрического утюга», программу «Медовый Спас», «Яблочный Спас», «Ореховый Спас» и другие.

Экоцентр «Красная сосна» более 20 лет плодотворно работает с детьми — от дошкольников до старшеклассников. Он стал любимым местом для многих семей и образовательных учреждений. Здесь горожане могут поближе познакомиться с морскими свинками, ящерицами, черепахами, птицами, ежами, а также увидеть несколько музейных экспозиций. В их числе — «Лесные находки», «Дендрологическая коллекция спилов» и «Музей старины».