Новая улица появится в районе Северное Измайлово

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Воскресенье 11 августа

09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 18:54Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть 18:28Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех 17:56"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 17:28Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но" 16:57Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали 16:43"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором 16:10"Шишка на животе": Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах 15:56Киркоров ликует: проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения 15:34А это точно дружба? В Сеть просочились фото лобызающихся Бузовой и Батрутдинова 14:42Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан 14:17На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года 13:39Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто! 12:47Тест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 12:21"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову 12:05Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 11:31Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах 10:15Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя 09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась 00:16Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 21:28Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД 21:22Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России" 20:49Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото 19:45Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?" 19:08Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате 19:07Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище 17:51Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами 17:28Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз 17:0229-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха 16:39Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 16:31 Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет" 16:08Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться 15:55В Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы – Собянин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новая улица появится в районе Северное Измайлово

Новая улица появится в районе Северное Измайлово
16

Проезжая часть будет двусторонней, а с обеих сторон улицы обустроят удобные тротуары и красивые газоны.

Проект строительства новой улицы в районе Северное Измайлово согласован. Об этом сообщает столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Проектными решениями предусмотрено строительство улицы бульварного типа. Здесь появится двусторонняя проезжая часть, тротуары с обеих сторон шириной не менее двух метров, бульварная зона, а также газоны», — уточнили в ведомстве.

Новая улица пройдет от школы, которая расположена по адресу: Щелковское шоссе, дом 58 а, до 11-й Парковой улицы. Вдоль проезжей части обустроят удобные парковочные карманы. Там же появятся безопасные въезды и выезды к существующей и проектируемой застройке. Предусмотрено строительство водоотвода, прокладка новых и замена старых подземных коммуникаций. Планируется провести комплексное озеленение территории и установить опор освещения.

Особое внимание будет уделено комфорту маломобильных граждан и пешеходов. Для них планируется выделить зону для движения специальной разметкой.

Напомним, что ранее в мэрии Москвы сообщали об утверждении проекта планировки 25 площадок. Их приводят в порядок в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). В новых кварталах будет построено почти 14 километров дорог.

В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. В том числе будут реконструированы магистральные дороги общей протяженностью около двух километров.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Важно подчеркнуть, что проработка проектов проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Телеграм канал

26 июля 2024, 09:59
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта
На разных площадках города подготовлена инфраструктура для занятий картингом, сноубордом и серфингом. Летними и зимними видами спорта можно будет заняться на площадках форума-фестиваля «Территория будущего.

В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия

В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия
Для всех желающих будет работать винтажный маркет, выставка современных художников и мастер-классы для детей и взрослых. 27 и 28 июля жители и гости столицы смогут посетить десятки мероприятий.

Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Тренировки и встречи команд будут проходить под веселую музыку. Опытные инструкторы научат играть тех, кто не умеет. В ближайшие выходные всех желающих приглашают поиграть в волейбол на фестивальных площадках проекта «Лето в Москве.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает гостей на гала-спектакли под открытым небом

Фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает гостей на гала-спектакли под открытым небом
Организаторы подготовили для посетителей увлекательную программу. Гости смогут поучаствовать в карнавале, поиграть в старинные игры и увидеть театрализованные представления. Серия масштабных гала-событий «Усадебные шедевры» пройдет в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы».

О русских гастрономических традициях расскажут посетителям фестиваля "Московское чаепитие"

О русских гастрономических традициях расскажут посетителям фестиваля "Московское чаепитие"
Гости смогут узнать о культуре чаепития, правилах сервировки стола и традиционных сладостях. На Тверской площади с 26 по 28 июля пройдут лекции, посвященные гастрономическим традициям столицы.

Экоцентр "Красная сосна" вновь открывает двери для гостей

Экоцентр "Красная сосна" вновь открывает двери для гостей
Для взрослых и юных посетителей подготовлены интересные экскурсии, мастер-классы, познавательные программы. На территории национального парка «Лосиный остров» вновь начал работать экоцентр столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды «Красная сосна».

Выбор читателей

09/08Птн"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 09/08ПтнТест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 09/08ПтнУехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 10/08СбтСделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 09/08Птн"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 09/08ПтнЗаболевшего Кушанашвили сильно изуродовали