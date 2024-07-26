Новая улица появится в районе Северное Измайлово

Проезжая часть будет двусторонней, а с обеих сторон улицы обустроят удобные тротуары и красивые газоны.

Проект строительства новой улицы в районе Северное Измайлово согласован. Об этом сообщает столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Проектными решениями предусмотрено строительство улицы бульварного типа. Здесь появится двусторонняя проезжая часть, тротуары с обеих сторон шириной не менее двух метров, бульварная зона, а также газоны», — уточнили в ведомстве.

Новая улица пройдет от школы, которая расположена по адресу: Щелковское шоссе, дом 58 а, до 11-й Парковой улицы. Вдоль проезжей части обустроят удобные парковочные карманы. Там же появятся безопасные въезды и выезды к существующей и проектируемой застройке. Предусмотрено строительство водоотвода, прокладка новых и замена старых подземных коммуникаций. Планируется провести комплексное озеленение территории и установить опор освещения.

Особое внимание будет уделено комфорту маломобильных граждан и пешеходов. Для них планируется выделить зону для движения специальной разметкой.

Напомним, что ранее в мэрии Москвы сообщали об утверждении проекта планировки 25 площадок. Их приводят в порядок в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). В новых кварталах будет построено почти 14 километров дорог.

В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. В том числе будут реконструированы магистральные дороги общей протяженностью около двух километров.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Важно подчеркнуть, что проработка проектов проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.