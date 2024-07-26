В рамках форума-фестиваля "территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" откроется площадка для спорта и отдыха

Локация станет новой точкой притяжения. Организаторы проведут спортивные соревнования и мастер-классы.

Мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами начнет работу в «Лужниках». Открытие состоится 3 и 4 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». До 8 сентября на площадках будут проходить турниры и чемпионаты по разным видам спорта. Запланированы встречи гостей с известными атлетами. Все мероприятия организованы столичным департаментом спорта.

Будут открыты сразу шесть зон для проведения двоеборья — видеоигры и спортивной дисциплины. Соревноваться здесь будут по нескольким направлениям: «Тактическая стрельба» (CS2 + лазертаг), «Ритм-симулятор» (Just Dance), «Футбольное двоеборье» (FC24), «Баскетбольное двоеборье» (NBA 2K24), «Скейтбординг и BMX».

Экстрим-парк будет работать для тех, кто увлекается активными видами спорта, которые требуют большой доли риска. Организаторы проведут зрелищные выступления по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту, а также соревнования по кикскутерингу, роллер-спорту, скейтбордингу и BMX на рампе.

Для тех, кто захочет попробовать свои силы в экстремальных видах спорта, состоятся тематические мастер-классы. Для гостей также подготовили площадку для занятий паркуром, выполненную по мотивам фильма Люка Бессона «13-й район», и экшен-шоу .

Отдельное пространство организовано для игры в падел-теннис, сочетающей большой, настольный теннис и сквош. Сеансы игры и серия мастер-классов будут доступны для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Поклонников бега будут ждать в беговом центре, где состоятся мастер-классы спортсменов, групповые тренировки и лекции по здоровому образу жизни.

Зона лектория понравится тем, кто хочет узнать больше о спорте и здоровом образе жизни. На этой локации пройдут фан-встречи и автограф-сессии. Помимо этого, на территории «Лужников» будут работать лаундж-зона и фуд-корт.

В рамках «Марафона тренировок» на главной и малой сцене проведут спортивные мастер-классы. Здесь же организуют зумба-фитнес под выступление кавер-группы. Кроме этого, гостей ждут мастер-классы известных спортсменов и выступления популярных артистов.