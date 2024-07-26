Столичные производители автомобилей покажут свою продукцию на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Гостей познакомят с достижениями автомобильной отрасли, а также расскажут о перспективах ее дальнейшего развития.

Столичные производители автомобилей представят выпускаемые образцы на выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Мероприятие будет проходить с 10 августа по 8 сентября. Событие будет частью городского форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По поручению Сергея Собянина город ускоренными темпами развивает автомобильную промышленность. В частности, с 2022 года в столице действует кластер электромобилестроения — высокотехнологичная платформа для производства легковых электромобилей, а также сопутствующих компонентов. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» посетителей познакомят с достижениями отрасли, а также расскажут о перспективах ее развития», — отметили в ведомстве.

В зоне автомобилестроения можно будет увидеть массогабаритный макет Aurus, демонстрирующий различные стадии разработки и испытаний автомобиля, электромобиль «Москвич-3е», седан «Москвич-6», а также прототип электрофургона.

В настоящее время на территории Москвы работает около 30 производителей, выпускающих автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы. В данной сфере трудится более восьми тысяч человек.

Важно отметить, что для полноценного развития отрасли город предлагает компаниям набор эффективных инструментов поддержки. Так, в 2023 году предприятия смогли нарастить объем производства более чем на 40 процентов.

Напомним, что «Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.