Финансовой грамотности научат гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Неделю на фестивальной площадке будут проходить тематические мастер-классы и консультации на финансовую тему.

С 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет неделя финансовой грамотности. Гостей ждут на площадке «Заповедного посольства» в парке «Зарядье». Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе, но для участия в отдельных встречах придется предварительно зарегистрироваться.

«Департамент финансов регулярно проводит для жителей всех возрастов просветительские мероприятия, которые уже стали доброй традицией. В этом году Неделя финансовой грамотности в парке “Зарядье” пройдет под девизом: “Финансовая культура. Узнавай и действуй!”. Горожане расширят свой финансовый кругозор, приобретут теоретические знания и практические навыки, которыми смогут воспользоваться в жизни. Эксперты помогут разобраться в конкретных ситуациях из сферы личных финансов, ответят на вопросы слушателей», — рассказали в столичном департаменте финансов.

На неделе финансовой грамотности состоится более 100 мероприятий. Это квизы, лекции, мастер-классы, встречи с популярными блогерами, тематические консультации, цифровые выставки, кинолектории, интерактивы.

Для юных гостей площадки организаторы подготовили специальную программу. Они узнают, как безопасно пользоваться банковскими картами и что необходимо, чтобы накопить на мечту. Дети смогут принять участие в тематических играх, викторинах и посмотреть мультфильмы.

На площадке гостей встретят бионические собаки-роботы, а в навигации поможет умный робот Арди. Участники мероприятий также смогут погрузиться в виртуальную реальность с VR-тренажерами. Отметим, что для наиболее активных гостей подготовлены сувениры, подарки и сюрпризы.

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет более чем на 30 площадках в разных районах города с 1 августа по 8 сентября. На них представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, а также передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.