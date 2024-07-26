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Финансовой грамотности научат гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Финансовой грамотности научат гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"
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Неделю на фестивальной площадке будут проходить тематические мастер-классы и консультации на финансовую тему.

С 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет неделя финансовой грамотности. Гостей ждут на площадке «Заповедного посольства» в парке «Зарядье». Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе, но для участия в отдельных встречах придется предварительно зарегистрироваться.

«Департамент финансов регулярно проводит для жителей всех возрастов просветительские мероприятия, которые уже стали доброй традицией. В этом году Неделя финансовой грамотности в парке “Зарядье” пройдет под девизом: “Финансовая культура. Узнавай и действуй!”. Горожане расширят свой финансовый кругозор, приобретут теоретические знания и практические навыки, которыми смогут воспользоваться в жизни. Эксперты помогут разобраться в конкретных ситуациях из сферы личных финансов, ответят на вопросы слушателей», — рассказали в столичном департаменте финансов.

На неделе финансовой грамотности состоится более 100 мероприятий. Это квизы, лекции, мастер-классы, встречи с популярными блогерами, тематические консультации, цифровые выставки, кинолектории, интерактивы.

Для юных гостей площадки организаторы подготовили специальную программу. Они узнают, как безопасно пользоваться банковскими картами и что необходимо, чтобы накопить на мечту. Дети смогут принять участие в тематических играх, викторинах и посмотреть мультфильмы.

На площадке гостей встретят бионические собаки-роботы, а в навигации поможет умный робот Арди. Участники мероприятий также смогут погрузиться в виртуальную реальность с VR-тренажерами. Отметим, что для наиболее активных гостей подготовлены сувениры, подарки и сюрпризы.

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет более чем на 30 площадках в разных районах города с 1 августа по 8 сентября. На них представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, а также передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

Телеграм канал

26 июля 2024, 09:42
Чингаев Ярослав / АГН Москва / www.mskagency.ru
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Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта
На разных площадках города подготовлена инфраструктура для занятий картингом, сноубордом и серфингом. Летними и зимними видами спорта можно будет заняться на площадках форума-фестиваля «Территория будущего.

В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия

В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия
Для всех желающих будет работать винтажный маркет, выставка современных художников и мастер-классы для детей и взрослых. 27 и 28 июля жители и гости столицы смогут посетить десятки мероприятий.

Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Тренировки и встречи команд будут проходить под веселую музыку. Опытные инструкторы научат играть тех, кто не умеет. В ближайшие выходные всех желающих приглашают поиграть в волейбол на фестивальных площадках проекта «Лето в Москве.

В рамках форума-фестиваля "территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" откроется площадка для спорта и отдыха

В рамках форума-фестиваля "территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" откроется площадка для спорта и отдыха
Локация станет новой точкой притяжения. Организаторы проведут спортивные соревнования и мастер-классы. Мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами начнет работу в «Лужниках».

Столичные производители автомобилей покажут свою продукцию на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Столичные производители автомобилей покажут свою продукцию на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"
Гостей познакомят с достижениями автомобильной отрасли, а также расскажут о перспективах ее дальнейшего развития. Столичные производители автомобилей представят выпускаемые образцы на выставке «Москва промышленная.

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