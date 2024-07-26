Шахматный турнир состоится в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

В финале сразятся самые сильные игроки, которые ранее одержали победу на онлайн-платформе.

В «Лужниках» 27 июля состоится шахматный турнир. Мероприятие станет частью программы фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». В соревнованиях примут участие 30 сильнейших игроков еженедельных турниров, которые проходят на онлайн-платформе.

Финалист турнира получит возможность сыграть с одним из сильнейших гроссмейстеров мира. Гости мероприятия смогут понаблюдать за дружескими поединками, а затем пообщаться с гроссмейстером — задать ему вопросы и получить автограф.

Важно отметить, что Москву можно по праву назвать его столицей: шахматами увлекаются более 89 тысяч жителей города. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на центральной аллее Гоголевского бульвара работает шахматный клуб. На площадке можно бесплатно взять напрокат шахматы, доски, электронные или механические часы и сыграть с друзьями или с другими посетителями.

В выходные в шахматном клубе проходят детский, открытый и семейный турниры. Они проводятся по швейцарской или круговой системе в семь туров с контролем времени, где по итогам каждого этапа участникам начисляются зачетные очки. Тем, кто хочет принять участие в соревновании, важно предварительно зарегистрироваться.

Столичный департамент спорта отмечает, что по программе спортивной подготовки шахматами занимаются 1227 человек. Из них спортивные разряды есть у 735 москвичей. 596 человек обладают массовым, а 57 — первым разрядом. 58 горожан являются кандидатами в мастера спорта, 12 — мастерами спорта, а еще трое — заслуженными мастерами спорта. Еще девять человек обладают званием гроссмейстера.

Для игры в шахматы не требуется специальная площадка или оборудование. При этом Москва активно развивает инфраструктуру и предоставляет спортсменам комфортные условия. В столице есть 97 крытых спортивных залов и 27 открытых площадок, оборудованных для тренировок по шахматам. 102 из 124 спортивных зон находятся в собственности города.

Напомним, Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. В его рамках москвичи и гости столицы могут заниматься спортом в своих районах.