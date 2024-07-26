В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия

Для всех желающих будет работать винтажный маркет, выставка современных художников и мастер-классы для детей и взрослых.

27 и 28 июля жители и гости столицы смогут посетить десятки мероприятий. Все они проходят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Дети и взрослые получают уникальную возможность найти для себя интересное занятие. Культурные, спортивные, развлекательные и познавательные мероприятия проходят на более чем 600 городских площадках.

В выходные на сцене на воде в парке Олимпийской Деревни состоится музыкальный фестиваль «Олимп – 2024». Для гостей подготовлены выступления молодежных музыкальных коллективов, которые исполнят авторские произведения и кавер-версии популярных песен.

На сцене в сквере у Гольяновского пруда всех желающих ждет путешествие в мир фламенко. Гости смогут увидеть традиционные танцы Испании, услышать гитару и завораживающий звук кастаньет.

Вечер гитарной песни пройдет на фестивальной площадке, расположенной в Зеленограде. Зрители услышат авторские произведения и каверы на популярные произведения в жанре поп-рок. Кроме того, можно будет выступить со своей гитарой и сыграть любимые песни.

Продолжатся и состязания в рамках чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Принять в нем участие могут все желающие в возрасте от шести лет. Зарегистрироваться администраторы соревнования помогут на месте. Напомним, что всю неделю участники соревнуются в округах. В выходные проходит недельная квалификация на Чистопрудном бульваре. Победитель чемпионата получит один миллион рублей.

Винтажный маркет будет работать на Чистопрудном бульваре. Состоятся лекции и обучающие занятия. Один из мастер-классов будет посвящен ретрофотографии. Для этого на площадке откроют специальный салон. Гости увидят устройство, которое поддерживает и фиксирует голову фотографирующегося со стороны затылка, обеспечивая идеальную осанку. Они также смогут рассмотреть фотоаппарат позапрошлого века и узнают об основах дагерротипии.

Напомним, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться до 8 сентября.