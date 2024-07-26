Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Тренировки и встречи команд будут проходить под веселую музыку. Опытные инструкторы научат играть тех, кто не умеет.

В ближайшие выходные всех желающих приглашают поиграть в волейбол на фестивальных площадках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».

28 июля считается днем рождения отечественного волейбола. На площадках опытные инструкторы познакомят участников с основными элементами игры: подачей мяча, блоком, верхней и нижней передачами, а также пасом. После этого всех желающих приглашают присоединиться к игре в товарищеских матчах.

27 июля в вечернее время можно будет поиграть в волейбол на следующих локациях: усадьбе Алтуфьево и Воронцовском парке, ландшафтном заказнике «Теплый Стан», воркаут-зоне стадиона «Пионер» (улица Фотиевой, дома 14–18), Гольяновском парке (Алтайская улица, дом 7), сквере по Олонецкому проезду и парке 40-летия Победы, а также на площадках по адресам: Керамический проезд, дом 71, корпус 1; улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1; Лухмановская улица, дом 15, корпус 1; Верхняя Красносельская улица, дом 34; улица Сущевский Вал, дом 56; улица Маршала Неделина, дом 34, корпус 1; улица Столетова, дом 17; улица Соколово-Мещерская, дом 36; бульвар Яна Райниса, дом 43, корпус 2; Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1; Болотниковская улица, дом 3, корпус 8; Ореховый бульвар, владения 22–24; Зеленоград, корпус 1542.

Важно отметить, что волейбол является отличным способом задействовать практически все группы мышц, значительно увеличить подвижность суставов, а также улучшить координацию и пластику.

Напомним, что активные горожане могут поиграть в волейбол, теннис, тетербол, фрисби на пяти фестивальных площадках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Кроме того, что участники получат заряд бодрости и радости, они смогут найти на площадках новых друзей. Все игры проводятся на безвозмездной основе.

Игры проходят в выходные в дневное время на следующих локациях: парк «Мещерский», зоны отдыха «Левобережье», «Тропарево», «Белое озеро» и Большой Городской пруд (ЗелАО).