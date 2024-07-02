Мастер-классы по гребле на сапах и каяках пройдут в рамках столичного проекта "Московское долголетие"

Обучающие занятия проводятся бесплатно. Принять в них участие может любой представитель старшего поколения, проживающий в столице.

Летом в рамках проекта «Московское долголетие» будут проходить обучающие занятия по гребле на сапах и каяках. Жители столицы старшего поколения получат возможность познакомиться с историей этого вида спорта, а также обучиться управлять плавательными средствами.

«Проект “Московское долголетие” растет, и у горожан старшего поколения появляется запрос на виды активностей, которых ранее не было, поэтому мы привлекаем новых поставщиков для проведения бесплатных занятий. Сапсерфинг и каякинг уже давно востребованы среди молодых людей. Это несложные водные виды спорта, которые может освоить любой человек. Надеемся, что летняя новинка проекта завоюет популярность и у представителей старшего поколения, они приобретут новые навыки и будут совершать совместные заплывы с детьми и внуками», — рассказали в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Обучающие занятия будут проходить в акватории Москвы-реки. Мастер-классы проведут опытные тренеры. Присоединиться к группам могут все желающие горожане старшего возраста. Обучение гребле на каяках и сапах проходит раздельно, каждый может выбрать понравившейся ему вид плавательного средства.

Сначала всем участникам раскроют теоретические аспекты данного вида спорта. Объяснят основы безопасности. Только после этого всех новичков допустят до практики. Отметим, что управление сапом или каяком не только дарит положительные эмоции, но и позволяет задействовать мышцы, которые обеспечивают стабильность позвоночника и туловища. Кроме того, гребля развивает дыхательную систему, улучшает концентрацию внимания и координацию

Проект «Московское долголетие» реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице. Он направлен на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях.