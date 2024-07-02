Парад исторических трамваев и ретроавтомобилей состоится в День московского транспорта

Гости смогут не только увидеть образцы ретротехники, но и принять участие в играх и тематических состязаниях.

13 июля в столице пройдет парад ретротрамваев и автомобилей. Мероприятие приурочено к празднованию Дня московского транспорта. Колонна проследует от станции метро «Новокузнецкая» до «Чистых прудов». Об этом сообщает столичная мэрия.

«Этот год — знаковый в истории московского трамвая. В апреле мы отметили 125-летие любимого городского транспорта. А 13 июля около 15 исторических вагонов и машины из коллекций наших партнеров проедут по центру столицы. Мы развиваем современную транспортную инфраструктуру и сохраняем память о прошлом в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В параде будут принимать участие 15 исторических трамваев. Все они являются частью коллекции Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы. Ретроавтомобили предоставили партнеры столичного департамента транспорта.

Маршрут колонны пройдет от станции метро «Новокузнецкая» в 11:00, проедет через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. Все образцы можно будет осмотреть детально. Гостям будет открыт доступ в вагоны. И дети, и взрослые своими глазами увидят, как развивался столичный транспорт.

Для гостей мероприятия также подготовлена масштабная развлекательная программа. Отметим, что парад ретротехники- добрая традиция, которая объединяет десятки тысяч туристов и жителей столицы.

Напомним, что ранее Музей транспорта Москвы сообщил о подготовке выставки автобусов на фестивале «Ретрорейс». Событие состоится в июле на Воробьевых горах. Посетителям покажут модели автобусов в порядке их появления на дорогах столицы, от главной звезды фестиваля 2022-го — первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года — до «газели» из 1990-х. Свою технику гостям также покажут приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.