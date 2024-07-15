Определен лидер на чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага"

В минувшее воскресенье финал чемпионата проходил на Большой Никитской улице. Участниками были победители игры в округах столицы.

Определены новые финалисты чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Названо и имя лидера, который смог вырваться вперед по очкам. Состязание проходит в рамках фестивальной программы «Лето в Москве».

В прошедшее воскресенье финал чемпионата по игре проходил не на Чистопрудном бульваре, а на Большой Никитской улице. Смена локации связана с проведением мероприятий фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши».

Победителем на центральной площадке на этой неделе стал 16-летний Артем Кулибин, который набрал 15 баллов. Еще троих финалистов определили в Северо-Западном округе на площадке «Московских сезонов» на Авиационной улице. Здесь больше всего очков — 20 — за неделю набрала 10-летняя Альбина Маназбаева. В тройку лучших также вошли 17-летние Александр Попов и Наталья Гарина.

Абсолютным лидером по количеству очков на данный момент стал 11-летний Артем Назаров. Он набрал 21 балл в первую же игровую неделю.

Напомним, что чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» проходит ежедневно с 12:00 до 20:00 возле памятника поэту Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре.

В каждом округе также проходят встречи игроков, среди которых выявляют трех сильнейших. Именно они проходят дальше. Победители в финале сразятся за главный денежный приз – миллион рублей.

Важно отметить, что перед началом каждого игрового дня секундант напоминает, что игра «Камень, ножницы, бумага» была изобретена в Древнем Китае. Победитель определяется по следующим правилам: бумага побеждает камень, камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу.

В столице в период с 1 июня по 8 сентября проходит новый проект «Лето в Москве», который объединил все виды сезонных развлечений. На протяжении 100 дней в городе проходят концерты, кинопоказы, театральные постановки, мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, экскурсии, выставки, квесты и викторины — всего более 40 типов мероприятий для гостей всех возрастов.