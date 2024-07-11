Половину жилых домов в столице подготовили к новому отопительному сезону

Специалисты планируют завершить все подготовительные работы до 25 августа текущего года.

В Москве продолжают подготавливать жилые дома к новому отопительному сезону. Работы проводятся специалистами столичного комплекса городского хозяйства. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

«В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в 30,5 тысячи зданий, включая 16,7 тысячи жилых домов», — отметили в ведомстве.

Одним из важнейших направлений подготовки к новому отопительному сезону является испытание теплосетей. В ходе проведения данной работы отдельные участки сети по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление. Подобные испытания позволяют эффективно оценить текущее состояние коммуникаций. Специалисты заранее выявляют потенциально ненадежные участки на сети и оперативно их ремонтируют. Такой подход позволяет обеспечивать бесперебойное, полноценное снабжение теплом столичных домов в холодное время года.

В комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что всего в столице проверят 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей. К новому отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы планируют завершить в установленный срок — до 25 августа.

Напомним, что в преддверии нового отопительного сезона важно правильно подготовить квартиру. Если требуется замена радиаторов отопления, то ее следует проводить с мая по сентябрь. При этом все работы должен делать только специалист, согласовав каждый этап с управляющей компанией.

Отопительная система рассчитывается индивидуально для каждого дома, исходя из количества подключенных устройств, температуры и объема теплоносителя, мощности. Изменение параметров отопительных приборов может повлиять на тепловой баланс дома, поэтому при замене батарей необходимо выбирать равнозначные, а также соответствующие проектной документации дома.