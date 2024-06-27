Гостей и жителей столицы приглашают на празднование Дня молодежи в "Умном городе" на ВДНХ

Подготовлена масштабная развлекательная программа, которая отлично подойдет и детям, и взрослым.

В День молодежи для гостей павильона «Умный город» на ВДНХ подготовлены мероприятия. Они помогут участникам погрузиться в атмосферу 1990-х. О том, что ждет гостей, рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

«Для многих гостей павильона “Умный город” эпоха 1990-х — это воспоминания о юности и детстве, которые они проводили во дворах за игрой в резиночку и казаки-разбойники, а также ностальгия по ярким нарядам и первым электронным девайсам: игровым приставкам, тетрисам и тамагочи», – уточнили в ведомстве.

Развлекательная программа поможет взрослым посетителям вновь окунуться в атмосферу детства. Юные участники узнают, как жили в нашей стране до их рождения. В программе запланировано проведение викторин, творческих мастер-классов, а также соревнований по компьютерным ретроиграм. В подарок участники и победители получат специальную валюту, которую позже можно будет обменять на памятные подарки и мерч.

Праздничные мероприятия будут проходить и внутри павильона, и вне его. На входе гостей будут встречать аниматоры, которые расскажут о самых популярных играх конца прошлого века – классиках и рыболове.

В День молодежи в павильоне можно будет ознакомиться с интерактивной экспозицией и принять участие в викторине на знание нейросетей и искусственного интеллекта. Каждый желающий сможет создать своими руками ретросувенир, приняв участие в мастер-классе по плетению фенечек. Их можно будет изготовить из бисера или ниток.

Напомним, что павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году. В нем проходят мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и многое другое.

Павильон открыт для посещения со вторника по воскресенье включительно. Актуальное расписание всегда доступно на официальном сайте. Отметим, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».