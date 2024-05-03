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Среда 12 июня

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Для участников фестиваля "Пасхальный дар" подготовлена насыщенная программа

Для участников фестиваля "Пасхальный дар" подготовлена насыщенная программа
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Каждый гость найдет себе занятие по интересам. Запланировано проведение мастер-классов, спектаклей и благотворительных акций.

В период с 3 по 5 мая в рамках фестиваля «Пасхальный дар» будут организованы развлекательные мероприятия. Продолжит работу благотворительный маркет и проект по обмену вещами под названием «Дари и получай».

На мастер-классах гости фестиваля смогу научиться создавать подарки и весенний декор. Под руководством опытных педагогов и мастеров декоративно-прикладного искусства взрослые и дети займутся лепкой, шитьем, живописью и декорированием праздничных открыток. Участники своими руками создадут пасхальные блюда, подставки и корзинки.

На двух площадках «Кинодома» можно будет попробовать свои силы в кино. Гости мероприятия не только примерят на себя различные образы, но и поймут, для чего нужна хлопушка, свет и хороший звук. Организаторы расскажут, как правильно брать интервью, писать сценарии и снимать анимационные фильмы.

В шале «Домик столяра» гостям предложат выпилить из дерева пасхальное яичко. Тут же можно будет украсить его, а подставку задекорировать лоскутами. Каждое творение станет уникальным и будет долго напоминать о необычном мероприятии.

В парк «Бригантина» приглашают тех, кто увлекается садом и огородом. Специалисты раскроют гостям секреты проращивания семян, расскажут, как правильно высаживать пряные травы и цветы. Будет организован мастер-класс по посеву микрозелени, украшению сада надписями и декорированию рабочих инструментов.

5 мая по всей Москве стартуют масштабные празднования Пасхи. На 16 фестивальных площадках можно будет приготовить фирменные блюда на открытых кулинарных мастер-классах. На сценах в парках состоятся выступления танцевальных и вокальных коллективов.

На Тверской площади продолжит работу маркет по продаже сувениров и картин. Все эти товары выполнены руками подопечных некоммерческих организаций. Средства, вырученные в фестивальные дни, направят на реализацию благотворительных проектов и помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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3 мая 2024, 06:06
Новосильцев Артур / АГН Москва / www.mskagency.ru
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