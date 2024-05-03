Более 700 праздничных конструкций украсили столицу к Пасхе

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Цой обнаружили на реке в центре Петербурга Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Вторник 11 июня

09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн? 18:06Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой 16:21Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор 15:18Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 14:3645-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком 14:22Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 13:16 "Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей? 11:35Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом 11:28Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР 08:49Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные" 00:02Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне 21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Более 700 праздничных конструкций украсили столицу к Пасхе

Более 700 праздничных конструкций украсили столицу к Пасхе
38

Красочное оформление затронуло территории скверов и парков, прилегающих к московским храмам.

При подготовке к празднованию Пасхи особое внимание было уделено оформлению. Более 700 конструкций установлено в парках и скверах. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Это пасхальные яйца и фигуры, цветочные композиции. Традиционно красочное оформление получила территория около храма Христа Спасителя — там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья», — уточнили в ведомстве.

В парке «Ягуза» гости в канун Пасхи могут увидеть декоративные украшения в виде яиц и световых деревьев. По всей территории размещены композиции из плетеных корзин и цветов. Примечательно, что световые и декоративные элементы праздничного убранства являются многофункциональными. Их можно использовать многократно, меняя внешний вид в зависимости от конкретного праздника.

Стоит отметить, что парки, подведомственные Департаменту культуры Москвы, подготовили разнообразную праздничную программу к Пасхе. Гости смогут принять участие в тематических квестах, спортивных играх и мастер-классах. На обучающих занятиях детей и взрослых научат своими руками создавать пасхальные игрушки из материалов, которые есть у каждого дома.

На кулинарных мастер-классах участников научат готовить куличи и расписывать пасхальные яйца. Для ценителей музыки и танцев на сценах парков выступят творческие коллективы. Пройдут показательные выступления звонарей.

В период с 5 по 12 мая пройдет традиционный фестиваль «Пасхальный дар». На площадках состоятся тематические мероприятия, в том числе благотворительные акции. Например, владельцам животных по проекту «Четвероногий друг» окажут консультативную помощь. «Мамы» и «папы» кроликов, кошек и собак смогут получить ответы на вопросы о содержании, воспитании и профилактике заболеваний. В рамках мастер-классов участников научат плести лежанки для животных. Все, что получится сделать, волонтеры передадут в приюты для бездомных животных, которые пока не нашли свою любящую семью.

Подпишись в Telegram

3 мая 2024, 09:56
Кузьмичёнок Василий / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные
Жителям и гостям столицы предлагают присоединиться к разнообразным мастер-классам, играм на свежем воздухе и тренировкам. Более 600 площадок фестиваля «Лето в Москве.

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда
О перспективах глава города сообщил в личном блоге. Ожидается, что меры по реализации инвестиционных проектов приведут к появлению более тысячи новых рабочих мест. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале о планах по строительству трех важных объектов в рамках программы создания мест приложения труда.

Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа

Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа
Прием заявок от молодежи, желающей поучаствовать в мероприятии, продлится до 15 июля. Палаточный патриотический слет «STOлица.

В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"

В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"
В столице объявлен старт третьего детского творческого конкурса. В прошлом году в нем отличились более шести тысяч детей. Юные москвичи в возрасте от 4 до 17 лет получили уникальную возможность рассказать о своих районах, поделиться историями о людях, которые их вдохновляют, и показать любимые уголки города через призму своего творчества.

Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"

Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"
Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стал ярким событием для горожан и гостей столицы. Он привлек более 220,5 тысяч посетителей только за первые два дня. Мероприятия фестиваля были крайне разнообразными: спорт на набережных и в парках, танцевальные флешмобы, литературные чтения, творческие мастер-классы и выступления музыкантов.

В районе Фили-Давыдково по программе реновации строится пять домов

В районе Фили-Давыдково по программе реновации строится пять домов
Всего в районе для организации волнового переселения выбрано 12 стартовых площадок. В ближайшее годы все они будут благоустроены. На западе Москвы в районе Фили-Давыдково ранее были демонтированы 20 жилых домов.

Выбор читателей

09/06ВскТест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 10/06ПндВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 10/06ПндПривязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 10/06ПндТоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 10/06ПндАрина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 09/06ВскИзумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!