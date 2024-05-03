Более 700 праздничных конструкций украсили столицу к Пасхе

Красочное оформление затронуло территории скверов и парков, прилегающих к московским храмам.

При подготовке к празднованию Пасхи особое внимание было уделено оформлению. Более 700 конструкций установлено в парках и скверах. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Это пасхальные яйца и фигуры, цветочные композиции. Традиционно красочное оформление получила территория около храма Христа Спасителя — там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья», — уточнили в ведомстве.

В парке «Ягуза» гости в канун Пасхи могут увидеть декоративные украшения в виде яиц и световых деревьев. По всей территории размещены композиции из плетеных корзин и цветов. Примечательно, что световые и декоративные элементы праздничного убранства являются многофункциональными. Их можно использовать многократно, меняя внешний вид в зависимости от конкретного праздника.

Стоит отметить, что парки, подведомственные Департаменту культуры Москвы, подготовили разнообразную праздничную программу к Пасхе. Гости смогут принять участие в тематических квестах, спортивных играх и мастер-классах. На обучающих занятиях детей и взрослых научат своими руками создавать пасхальные игрушки из материалов, которые есть у каждого дома.

На кулинарных мастер-классах участников научат готовить куличи и расписывать пасхальные яйца. Для ценителей музыки и танцев на сценах парков выступят творческие коллективы. Пройдут показательные выступления звонарей.

В период с 5 по 12 мая пройдет традиционный фестиваль «Пасхальный дар». На площадках состоятся тематические мероприятия, в том числе благотворительные акции. Например, владельцам животных по проекту «Четвероногий друг» окажут консультативную помощь. «Мамы» и «папы» кроликов, кошек и собак смогут получить ответы на вопросы о содержании, воспитании и профилактике заболеваний. В рамках мастер-классов участников научат плести лежанки для животных. Все, что получится сделать, волонтеры передадут в приюты для бездомных животных, которые пока не нашли свою любящую семью.