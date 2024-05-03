Для ежедневных поездок москвичи начали чаще использовать речной транспорт

Передвижение на электрических судах помогает добраться до места назначения в три раза быстрее, чем на наземном транспорте.

Гости и жители Москвы начали чаще использовать электрические суда для передвижения по городу. Увеличение интереса к данному виду транспорта началось в конце апреля – начале мая. В некоторые дни пассажиры судов даже смогли установить рекорды по поездкам.

«Регулярные речные маршруты, которые под руководством Президента России Владимира Путина и Мэра Москвы Сергея Собянина запущенные в 2023 году, набирают популярность. Все чаще горожане используют их для своих ежедневных поездок. Электрические суда позволяют добраться до некоторых районов в три раза быстрее, чем по земле», — рассказали в мэрии Москвы.

Один из самых больших показателей по пассажиропотоку с момента запуска движения электрических судов зафиксирован на маршруте Киевский – Сердце Столицы. Только за 28 апреля по нему передвигались около 3,5 тысяч раз. Еще одним популярным маршрутом стал ЗИЛ – Печатники. 29 апреля им воспользовались 3 тысячи раз.

Отметим, что на указанных маршрутах 1 мая был зафиксирован абсолютный рекорд. По направлениям за один день проехали около 6 тысяч раз. Это максимальное число, которое когда-либо было зафиксировано.

Новый сезон летней навигации был объявлен мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце апреля. Перед этим специалисты провели масштабную работу по подготовке судов, вокзалов, пристаней и иной инфраструктуры, необходимой для комфортного и безопасного использования речного транспорта.

В порядок приведены набережные. Очищены гранитные парапеты и чугунные ограждения, обновлены сходы к воде и тротуары для прогулок. Все причалы проверены и обустроены так, чтобы каждый пассажир мог чувствовать себя в безопасности. На причалах установлены специальные информационные стелы, на которых нанесены карты маршрутов и обозначены зоны ожидания.

Для того, чтобы жители и гости Москвы не путали регулярный речной транспорт с прогулочными судами, на маршрутах обновлена нумерация и добавлена дополнительная информация.