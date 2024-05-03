170 многоквартирных жилых домов за год отремонтируют в ЮЗАО

В порядок приведут фасады, кровлю, балконы, цоколи многоэтажных домов. Запланировано также восстановление декоративных элементов, которые служат украшением строений.

В текущем году на территории юго-запада столицы будет отремонтировано 170 домов. Все работы проведут в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда, уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Самым высоким зданием в округе, включенным в программу по ремонту, станет строение в Гагаринском районе. 17-этажный дом находится по адресу: Ломоносовский проспект, 14. Здание возвели еще в 1953 году. Дом предназначался для проживания профессоров и преподавателей московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Объект имеет сложную форму. Украшением фасада служат лопатки, барельефы и выступы. Входные группы имеют эффектные пилястры с барельефами, вазонами и рокайлями.

Планируется, что на объекте проведут работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия. Сначала будут расчищены и промыты внешние стены дома. После этого заменят поврежденную плитку и обновят элементы кладки. Особое внимание специалисты уделят восстановлению декора здания.

В самом длинном здании, ремонтируемом в ЮЗАО, насчитывается 22 подъезда. Оно находится по адресу: Обручевский район, Ленинский проспект, 99. Дом построен в 1981 году. Он имеет сложную форму, состоит из двух объектов, которые связаны общим стилобатом.

Для удобства жителей все работы планируется разбить на несколько этапов. Сначала стены промоют, уберут трещины, отобьют отслаивающуюся плитку. Следующим шагом станет нанесение адгезионной грунтовки и эластичной клеевой смеси. На финальном этапе стены будут покрыты декоративной штукатуркой и специальной фасадной краской.

В доме будет проведен ремонт входных групп, балконов, а в местах общего пользования установят новые оконные блоки.

Самым старым домом, который приведут в порядок в 2024 году, станет объект по адресу: Академический район, улица Вавилова, 45. Дом построен в 1950 году. Работы начнутся сразу по нескольким направлениям. Будет отремонтирован фасад, восстановлены архитектурные элементы. Приведут в порядок цоколь и подъезды.