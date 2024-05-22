Работа наземного транспорта в семи округах Москвы изменится

Пути следования автобусов и электробусов скорректируют для повышения качества обслуживания пассажиров.

На текущей неделе запланированы изменения путей следования автобусов по трем маршрутам. Планируется добавить новый объединенный – маршрут С289, а также усилить работу транспорта на двух направлениях. Изменения коснуться также остановочных пунктов. Часть из них перенесут на новые места. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Комфортные и безопасные поездки на наземном транспорте — одна из наших приоритетных задач. Сеть маршрутов города требует постоянной настройки, так как появляются новые станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), жилые и социальные объекты. В конце мая улучшится работа более 20 маршрутов автобусов и электробусов почти в 30 районах столицы. Продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта по поручению Сергея Собянина», — уточнили в ведомстве.

Автобусы маршрута №265 вместо Потешной улицы будут направлены по Колодезной и Оленьему Валу. Изменения вступят в силу с 23 мая.

Автобусы маршрута №48 поедут в обе стороны по Карамышевской набережной. Подобное решение позволит улучшить транспортную доступность района Хорошево-Мневники. Изменения вступят в силу с 25 мая.

Маршруты №180 и 609 объединят в один – С289. Около станции Рабочий Поселок МЦД-1 можно будет воспользоваться маршрутом № 16, а на улицах Беловежской, Вяземской и Толбухина — новым маршрутом C289.

Электробусы маршрута №2 переведут на маршруты №356 и 210. Дополнительными электробусами усилят маршруты № 356 и 210. Транспорт будет ходить чаще, сократится время ожидания на остановках. Для автобусов Е30 добавят остановку «Пятницкое шоссе, 37». Изменения вступят в силу с 25 мая.

Стоит отметить, что маршрутная сеть Москвы продолжает развиваться. Главная цель заключается в повышении транспортной доступности различных объектов, расположенных на территории столицы. В городе создают новые маршруты и корректируют трассы действующих, а также переносят и добавляют остановки. Это необходимо для повышения качества обслуживания пассажиров.