В Мясницком проезде в порядок приведут доходный дом Левина

Сейчас в здании располагается представительство Республики Саха (Якутия).

Специалисты проведут реставрацию доходного дома Левина. Объект расположен по адресу: Мясницкий проезд, дом 3, строение 1. В настоящее время проводятся подготовительные работы. Ранее проведены историко-культурные исследования, сейчас проект находится в стадии разработки. Главная задача заключается в сохранении уникальных архитектурных элементов объекта культурного наследия.

«Доходный дом Левина неизменно привлекает внимание своим оформлением, в котором проглядываются мотивы ассиро-вавилонской и древнеегипетской архитектуры. Весь продуманный до мелочей декор фасадов, отсылающий то к мифологии Египта, то к известным европейским зданиям, которыми вдохновлялся архитектор, вошел в предмет охраны и обязательно будет сохранен при реставрации», — отметили в столичном департаменте культурного наследия.

Здание было построено в начале прошлого века зодчим Саулом Готманом. Заказчиком выступил купец Моисей Левин. На фасадах дома заметны элементы, выполненные в египетском стиле. Например, заметны изображения женских и мужских лиц, можно разглядеть солнечные диски с крыльями. Центральная часть имеет пять этажей, а по обе стороны входной группы располагаются башни. Между пристройками есть балкон. Ярусы здания напоминают ограду ступенчатой пирамиды Джосера. Ученые считают, что она была первым строением, которое изготовили из камня.

В красоте фасада заключается основная сложность для реставраторов. Важно привести все в порядок, но не испортить ранее созданные архитектурные шедевры.

Напомним, что ранее в доме располагались магазины. Часть помещений сдавалась внаем частным фирмам. В квартирах, которые располагались на верхних этажах, жили люди.

В настоящее время в бывшем доходном доме Левина работает представительство Республики Саха (Якутия). На фасаде здания установлена памятная доска, посвященная Максиму Аммосову — одному из основателей Якутской АССР и первому постоянному представителю этой республики при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета.