На 75 процентов готов культурно-досуговый центр на улице Грина

Сейчас на объекте завершаются отделочные и фасадные работы. Специалисты закончили остекление здания.

В Северном Бутове строительство культурно-досугового центра вышло на финальный этап. Сейчас готовность объекта составляет 75 процентов. Об этом сообщает столичный департамент строительства.

«Объект возводится на участке площадью 0,66 гектара по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. В настоящее время выполнено остекление здания, сейчас идут отделочные и фасадные работы. Его запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — уточнили в ведомстве.

Запланировано разделение здание культурно-досугового центра на три блока: зрелищный, административный и клубный.

В зрелищном блоке расположат концертный зал. Он будет вмещать 300 зрителей. Оборудуют и другие помещения, необходимые для подобных объектов: артистические, гримерные, костюмерные и технические. В этом блоке будут проводить концерты, показы кино. В зрительном зале планируется установить специальные системы для освещения и передачи звука.

В клубном блоке будет оборудована студия для развития детей и подростков. Ребята смогут заниматься живописью, графикой, хореографией, музыкой, декоративно-прикладными видами творчества.

Административный блок используют для размещения ответственных лиц. Помещения также используют для бытовых и технических нужд.

Территорию возле культурно-досугового центра также приведут в порядок. Вокруг здания сформируют современное общественное пространство, оборудуют парковки и места для отдыха.

Отметим, что город уделяет большое внимание развитию сети культурно-досуговых центров. Например, в районе Южное Медведково до конца текущего года завершится возведение центра «Полярный». И взрослые, и юные жители получат возможность посещать развлекательные мероприятия и обучающие занятия.

«Это уникальный объект, в котором разместятся культурные и спортивные пространства. Внутри здания оборудуют залы — репетиционный, камерный, зрительный на 300 мест, а также площадки для танцев и спорта. Появятся студии фото– и звукозаписи, зона настольных игр, центр технического развития, аудитории прикладного творчества, пространства для временных выставок», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Город планирует расширять сеть культурно-досуговых центров и школ искусств. В 2024–2026 годах введут в эксплуатацию 12 таких объектов в разных районах столицы.