Москвичей и гостей столицы приглашают в День посадки леса посетить ВДНХ

Все желающие смогут полюбоваться вековыми деревьями и прогуляться по экотропе, которая была открыта пять лет назад.

14 мая в нашей стране традиционно отмечают Всероссийский день посадки леса. В период с конца апреля до середины мая лесники высаживают деревья. Важная задача специалистов заключается в завершении всех работ до момента, когда начнут появляться первые почки и листики. День посадки леса знаменует окончание посадок. ВДНХ приглашает всех неравнодушных граждан отпраздновать эту дату в комфортных условиях. Гости смогут насладиться красотой дубровой рощи, которая является частью ландшафтного парка.

Дубовая роща ВДНХ является уникальным объектом. Это естественный широколиственный лес, который удалось сохранить, несмотря на непосредственную близость к центру столицы. Это часть коренной Останкинской дубравы, которая в XVIII-XIX веках относилась к владениям Шереметевых. При этом и в XVI веке ландшафт этого места представлял собой территорию с густым лесом. Преимущественно это были дубравы и березовые рощи.

Общая площадь дубовой рощи составляет 10 гектаров. На этой территории растут черешчатые дубы, сосна, лиственница, маньчжурский орех и другие виды ценных пород деревьев.

Ранее дубрава получила статус объекта культурного наследия федерального значения. Роща была признана произведением садово-паркового искусства. На территории, согласно исторической планировке, восстановили 6,6 тысяч квадратных метров дорожно-тропиночной сети.

Осенью 2019 года в зоне ландшафтного парка была открыта воздушная экотропа. За пять лет существования по ней прогулялись тысячи москвичей и гостей города.

Прогулка по экотропе дарит гостям возможность своими глазами увидеть редких птиц, послушать их пение. Дубрава стала домом для серой неясыти, черного дятла, пустельги. Здесь же гнездится чеглок — краснокнижная хищная птица с клинообразным хвостом и заостренными крыльями.

ВДНХ — уникальное общественное пространство с более чем 80-летней историей. Оно объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны, фонтаны и отдельные зеленые зоны с ценными растениями. Общая площадь выставки — свыше 325 гектаров.