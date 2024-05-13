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Пятница 28 июня

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"Академия туризма" для детей откроется на базе экоцентра "Кузьминки"

"Академия туризма" для детей откроется на базе экоцентра "Кузьминки"
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Главная цель, которую ставят организаторы, заключается в формировании бережного отношения подрастающего поколения к природе.

4 июня в экоцентре «Кузьминки» состоится открытие «Академии туризма». Для детей и подростков подготовлена специальная программа, во время прохождения которой будут получены важные навыки. Ребят научат ориентироваться на природных территориях, пользоваться компасом, картой и брать пробы из открытых водоемов для последующего исследования.

Для «Академии туризма» специалисты разработали специальный маршрут. Во время прогулки ребята получат возможность увидеть редкие растения и деревья, послушать пение птиц. Участникам покажут демонстрационную пасеку, дендросад и вольерный комплекс. Во время мастер-классов детей научат использовать для исследований режим макросъемки на фотоаппарате.

Запланировано большое количество обучающих занятий. Детям покажут, как лепить фигурки из глины, как изготавливать игрушки из льняного шпагата, акриловой пряжи и ниток.

Любителям активного отдыха также не придется скучать. В программу включены велосипедные прогулки, занятия скандинавской ходьбой, проведение упражнений по дыхательной гимнастике. Каждый желающий сможет принять участие в эковолонтерских акциях.

Выпускникам «Академии туризма» предстоит сдать экзамен. Испытание, во время которого участникам предстоит продемонстрировать знание символов экологической навигации, пройдет в конце августа. Ребят попросят изобразить пиктограммы и знаки гостеприимства, которые чаще всего используют на природных территориях и экотропах. По итогам экзамена будут выданы сертификаты.

Главной задачей всего проекта является формирование у детей и подростков интереса к познанию окружающего мира. Участников научат бережно относиться к природе и заботиться об экологии.

Тех ребят, которые увлечены экологией, приглашают на двухнедельные курсы экошколы. Занятия пройдут на базе Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Для ребят подготовили интерактивные занятия, игровые программы и мастер-классы по биологии, экологии и туризму.

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13 мая 2024, 07:30
Никеричев Андрей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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