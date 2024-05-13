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Пятница 28 июня

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В районе бывшей промзоны "ЗИЛ" завершили прокладку сетей водоотведения под Москвой-рекой

В районе бывшей промзоны "ЗИЛ" завершили прокладку сетей водоотведения под Москвой-рекой
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Сейчас основные работы закончены, рабочие благоустраивают территорию.

Специалисты АО «Мосводоканал» завершили прокладку дюкерных переходов под Москвой-рекой. Работы проводились между набережными Марка Шагала и Нагатинской. Об этом сообщает столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

«Подводная магистраль — часть новых инженерных сетей, которые обеспечат водоотведение жилых домов и социальных объектов на территории бывшего завода имени Лихачева. Речь идет об участках напорного и самотечного трубопроводов общей протяженностью, включая два дюкерных перехода, более 1,1 километра. Проект позволит подключить новые объекты к централизованной системе водоотведения благодаря строительству дополнительного отводящего трубопровода от канализационной насосной станции “Даниловская” с врезкой в существующие сети», — уточнили в ведомстве.

Работы, необходимые для прокладки самотечных участков, стартовали в конце весны 2022 года. Строительство напорной магистрали началось около года назад. В настоящее время оба трубопровода полностью готовы. Рабочие засыпали котлованы и приступили к восстановительному благоустройству территорий, на которых проводилось строительство. Окончательно объект будет готов через две недели. Стоит отметить, что все работы никак не повлияли на водоотведение абонентов, которые уже подключены к общей сети.

В рамках реализации проекта специалистами было проложено 517 метров напорного трубопровода, включая дюкерный переход, длина которого составила 282 метра. Общая протяженность самотечной сети составляет 593 метра. Примечательно, что большая часть объекта расположена под Москвой – рекой. Для строительства были использованы специальные двухслойные напорные трубы, выполненные из полиэтилена. Их внешняя часть состоит из экструдированного слоя. Все материалы произведены в России.

Напомним, возведение новых трубопроводов является частью масштабной программы, направленной на развитие системы водоотведения, расположенной на территории бывшего завода имени Лихачева.

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13 мая 2024, 07:21
Ведяшкин Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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