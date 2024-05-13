Новые квартиры по программе реновации на западе Москвы получат почти 40 тысяч человек

Сейчас на данной территории строится и проектируется более миллиона квадратных метров жилья.

На западе столицы в настоящее время проектируется и строится около 1,1 миллиона квадратных метров в рамках реализации программы реновации. Около 40 тысяч жителей столицы получат новые квартиры в 47 домах. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Новостройки для программы реновации располагаются в восьми районах Западного административного округа. 37 из них площадью более 822 тысяч квадратных метров находятся на месте расселенного жилья. С начала этого года передали под заселение пять новостроек в районах Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк», — уточнили в ведомстве.

На западе Москвы уже передано для заселения 37 новых домов. Все новоселы могут воспользоваться помощью при переезде. Необходимо зарегистрироваться на специальном портале, согласовать дату, упаковать вещи и дождаться грузчиков.

«Жителям 151 дома предоставлены в них квартиры с улучшенной отделкой согласно стандартам программы реновации, при этом более 6,8 тысячи семей уже отпраздновали новоселье. Кроме того, в округе завершен демонтаж 58 домов, еще 19 домов полностью расселены. В ЗАО ведется строительство 21 нового многоквартирного дома, в том числе 15 из них расположены на месте сноса ранее расселенных домов», — добавили в столичной мэрии.

Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она коснулась миллиона москвичей. В рамках реализации масштабного проекта предусмотрено расселение 5176 домов. По итогам прошлого года под заселение в Москве было передано 59 новостроек, что позволило обеспечить переезд в комфортные квартиры 47 тысячам человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.