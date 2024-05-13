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Пятница 28 июня

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Жители 970 домов получили новые квартиры по программе реновации

Жители 970 домов получили новые квартиры по программе реновации
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В настоящее время продолжается возведение еще 226 домов. Общая площадь недвижимости составляет 4,3 миллиона квадратных метров.

С начала действия программы реновации во всех округах страны новоселье отметили почти 150 тысяч жителей Москвы. Большая часть уже закончила переезд в новостройки. Об этом сообщили в департаменте городского имущества.

«Первые москвичи начали переселяться в новостройки по программе реновации в 2018 году. Это жители двух пятиэтажных домов на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово. С тех пор правообладателями комфортных квартир стали свыше 149,4 тысячи горожан из 968 домов. Им предложили жилье в 297 новостройках. Больше всего москвичей оформили договоры на юго-востоке, востоке и западе столицы», — уточнили в ведомстве.

С начала текущего года обладателями новых квартир в новостройках стали больше 15,2 тысяч человек. Стоит отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переселение по программе реновации затронуло больше 160 тысяч человек.

В департаменте градостроительной политики дополнительно пояснили, что в рамках реализации программы реновации ведется строительство 226 домов. Общая площадь новостроек составляет 4,3 миллиона квадратных метров. Проектируются еще 247 домов.

«С момента начала реализации программы реновации в столице начали переселение около 162 тысяч жителей из 995 домов, из них уже переселили более 139 тысяч человек. Кроме того, 412 ранее расселенных жилых домов снесли — на их месте появляются современные новостройки с сопутствующей инфраструктурой», – сообщили в департаменте.

Напомним, что программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается около миллиона жителей столицы. Программа предусматривает расселение 5176 домов. По итогам прошлого года стало известно, под заселение передали 59 новостроек. В них переселились более 47 тысяч человек.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. За последнее время в рамках реализации проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

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13 мая 2024, 06:20
Мишин Максим / АГН Москва / www.mskagency.ru
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