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Пятница 28 июня

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Учреждения Москвы получили еще 13 объектов недвижимости

Учреждения Москвы получили еще 13 объектов недвижимости
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В семи административных округах столицы появились дополнительные здания и помещения для воспитанников детских садов и школьников.

За первые три месяца текущего года московские учреждения сферы образования получили в оперативное управление 10 здания и три помещения. Все объекты недвижимости рассчитаны на 4,5 тысячи школьников и воспитанников детских садов. Об этом сообщили в департаменте городского имущества.

«В каждом столичном округе ведется работа по обеспечению качественного и доступного образования. Для соответствия современным требованиям город обновляет здания школ и детских садов. Так, в первом квартале этого года в оперативное управление передали 13 новых объектов сферы образования в семи административных округах. Их общая площадь составляет 79,4 тысячи квадратных метров. Образовательные учреждения рассчитаны на 4,3 тысячи юных москвичей», — уточнили в ведомстве.

На юге Москвы в оперативное управление было передано три объекта недвижимости. Общая площадь зданий составила чуть больше 21 тысячи квадратных метров. Предполагается, что в них разместят два детских сада. Каждое дошкольное учреждение сможет вместить 125 воспитанников. Школа же, которую оборудуют в третьем здании, будут посещать 900 детей.

Еще три здания общей площадью чуть больше 23 тысяч квадратных метров находятся на территории ТиНАО. Один из объектов недвижимости рассчитан на 300 учеников. Второе здание посещают 550 учеников и 200 воспитанников. В третье здание, в котором находится детский сад, ежедневно приходят 275 ребят.

Два здания общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров были переданы под нужды учреждений образовательной сферы на западе Москвы. Объекты недвижимости смогут посещать в общей сложности 650 детей.

Напомним, что ранее сообщалось о передаче детским творческим школам 23 объектов недвижимости. В этих зданиях сейчас работают музыкальные школы, хоровые студии и творческие мастерские. За последние пять лет город передал более 30 квадратных метров недвижимости. Воспитанники и студенты получили возможность заниматься в комфортных условиях.

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13 мая 2024, 06:11
Авилов Александр / АГН Москва / www.mskagency.ru
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