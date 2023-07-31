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Парки Новой Москвы приглашают на летний отдых

Парки Новой Москвы приглашают на летний отдых
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Жителей и гостей ТиНАО ждут благоустроенные парки, исторические усадьбы и спортивные зоны.

Власти Москвы уделяют большое внимание благоустройству и развитию зеленых зон. Так, парки Троицкого и Новомосковского административных округов стали полноценными точками притяжения для жителей и гостей российской столицы. Сегодня в там можно не только отдохнуть с детьми или заняться спортом, но и узнать любопытные факты об истории древнего города. Кроме того, в парках проводятся масштабные фестивали.

К примеру, один из самых больших парков ТиНАО — "Сосны" – еще каких-то десять лет назад представлял из себя непроходимую чащобу. Однако власти провели благоустройство в зеленой зоне: разбили на тематические зоны и проложили удобные маршруты. Сегодня для москвичей доступны, велодорожки, детские площадки, теннисные корты, футбольное и волейбольное поля, скейтпарк и площадка для экстремального катания.

В усадьба Остафьево любил гостить именитые русские писатели, историки, композиторы и другие деятели культуры. Это место впитало и сохранило до наших дней дух прошлых эпох. Исторический облик парка идеально сочетается с зеленой зоной. Особого внимания заслуживают главный дворец усадьбы, возведенный в стиле классицизма, а также музей "Русский Парнас".

Уникальной архитектурой также может похвастаться господский дом усадьбы Валуево. Москвичи приходят к классическому зданию с мраморными колоннами, парадным ансамблем и необычными барочными флигелями для фотосессий. В советские годы на этом месте снимали исторические фильмы, поэтому атмосфера располагает. В парке действует санаторий, а для прогулок оборудованы зоны вокруг трех прудов.

Фото: mos.ru

Экотропы в ходе благоустройства проложили и в парке "Филатов луг". Пока родители наслаждаются зелеными пейзажами на скамейках, дети могут найти занятия на шести площадках для разных возрастов. Доступны также спортивные зоны, в том числе, широкий беговой трек.

Отдохнуть этим летом можно и в других благоустроенных точках притяжения Новой Москвы: в парке "Ручеек" или "Заречье" на берегу Десны. А всех любителей активного образа жизни ждет крупнейший спортивный парк ТиНАО "Десеновское" ("Ватутинки").

31 июля 2023, 13:31
Фото М. Денисова. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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