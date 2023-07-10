В Печатниках появится кинотеатр под открытым небом

Кинотеатр построят на территории жилого комплекса.



Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что кинотеатр расположится в центре двора. Также на территории жилого комплекса создадут несколько тематических детских площадок, места для занятий спортом, зону отдыха и амфитеатр.

Через придомовую территорию пройдет искусственная река. Ее русло будет наполняться во время дождя.

"Вокруг нее расположится сеть из островов. На них и будут организованы места для просмотра фильмов с экранами и проекторами", – уточнил Бочкарев.

На территории жилого комплекса обустроят более двух гектаров территории. По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в скором времени девелопер начнет благоустраивать 13 километров территории вдоль Москвы-реки.

Она напомнила, что мэр столицы Сергей Собянин неоднократно обращал внимание на важность создания развитой инфраструктуры жилых комплексов по принципу "город в городе".

В составе жилого комплекса возведут 14 домов переменной этажности общей площадью 378 тысяч квадратных метров. Высота зданий составит от 12 до 69 этажей. Всего построят более шести тысяч квартир.

Первые этажи будут нежилыми: там предусмотрены помещения для супермаркетов, салонов красоты, кафе, а также социально-бытовая и коммерческая инфраструктура.

В ЖК будет насыщенная социальная инфраструктура. Девелопер построит медицинский центр, школу, детский сад и спортивные клубы.

Ранее сообщалось, что инвестор откроет в Печатниках детский сад. Дошкольное учреждение появится в здании площадью 327 квадратных метров, которое город выставил на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

"Будущему арендатору предстоит отремонтировать и оборудовать здание под детский сад, который смогут посещать не менее 30 детей, а также благоустроить прилегающую территорию и приступить к образовательной деятельности", – рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ранее мэр Москвы рассказал о реализации программы "Мой район" в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом.

