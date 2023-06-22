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Во Внуковском инвестор высадит свыше 30 видов растений в рамках благоустройства ЖК

Во Внуковском инвестор высадит свыше 30 видов растений в рамках благоустройства ЖК
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В жилом комплексе, который строится недалеко от станции метро "Рассказовка", высадят свыше семи тысяч кустарников.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на территории жилого комплекса (ЖК), находящегося в поселении Внуковское, на бульваре Андрея Тарковского, девелопер собирается высадить свыше 30 различных видов декоративных растений в рамках благоустройства. Речь идет об участке площадью свыше 1,7 гектара.

На территории высадят яблони и клены, свыше семи тысяч кустарников, разобьют клумбы с сезонными и многолетними цветами. Сейчас там специалисты занимаются устройством прогулочных аллей и готовятся к установке малых архитектурных форм (их будет свыше 70). Работы по благоустройству должны завершится осенью 2023 года.

"Концепция озеленения предусматривает последовательную сезонную смену цветения. Для этого во дворе будут высажены сирень, спиреи, айва, ирга, калина, гортензии и другие растения, которые могут цвести с ранней весны до поздней осени", – сообщила Анастасия Пятова.

Каждый их двух секторов придомового пространства корпуса №15 спроектирован с учетом интересов местных жителей, причем всех возрастов. Там сделают 10 интерактивных зон для детей (скалодром, веревочный парк, балансировочная тропа, центрифуга, городки для детей дошкольного и школьного возраста), семь спортивных площадок с уличными тренажерами и настольным теннисом. Кроме того, создадут места для спокойного отдыха – установят скамьи, ротонда, колоннада, увитая диким виноградом пергола.

Пятова отметила, что мэр города Сергей Собянин ставит перед столичными властями задачу, которая подразумевает создание масштабных общественных пространств, способных стать новыми визитными карточками района.

Жилой комплекс, о котором идет речь, находится в семи километрах от МКАД к Киевскому или Боровскому шоссе. Недалеко находится станция Солнцевской линии метро "Рассказовка". ЖК с трех сторон окружен Ульяновским лесопарком.

Девелопер построит в данном жилом комплексе десять домов с собственной инфраструктурой. Девять корпусов уже сданы в эксплуатацию. Ввод последнего должен произойти во втором квартале 2024 года. Кстати, в этом ЖК также построят многоуровневый паркинг, школу и детские сады.

22 июня 2023, 16:55
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
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