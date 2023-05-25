Завершены основная работы по благоустройству у станции БКЛ "Каховская"

Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территории, прилегающей к станции.



Специалисты обустроили комфортные пешеходные маршруты и зоны отдыха рядом со станций. Благоустройство прошло на улицах Юшуньская и Азовская, а также на Севастопольской площади.

Удобный пешеходный маршрут связал станции "Севастопольская" и "Каховская". Также там появилось общественное пространство для отдыха местных жителей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что одну из остановок общественного транспорта перенесли на более удобное место. Это современный павильон с зарядными слотами для гаджетов.

"Для автомобилистов обустроили удобные парковки на Севастопольской площади и Азовской улице", – сообщил Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили 14 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части. Тротуары расширены, на них также заменили покрытие.

Установлено 250 фонарей с энергоэффективными светильниками. Высажено 40 деревьев, 600 кустарников. Полностью работы планируется завершить в июне 2023 года.

До начала 2023 года завершится благоустройство у четырех станций Большой кольцевой линии (БКЛ): "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Текстильщики" и "Марьина Роща". Для пешеходов создадут удобные маршруты к жилым кварталам, на прилегающих территориях установят детские и спортивные площадки, оборудуют уютные места отдыха.



Ранее началось благоустройство у строящейся станции "Физтех" северного участка Люблинско-Дмитровской линии. Работы идут на улицах Зональная, Доронина и Псковская, на перекрестке Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе.

Рядом с будущей станцией обустроят зоны отдыхами с качелями, навесами и уличной мебелью. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. В сквере на Зональной улице появятся цветники, лиственные и хвойные деревья.

Благоустройство продолжается и у будущей конечной станции Люблинско-Дмитровской линии – "Физтех". Там появится пешеходное пространство и скейт-парк с зеленой зоной отдыха. Для отдыха установят дизайнерские скамейки и оригинальные навесы.