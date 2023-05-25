Завершены основная работы по благоустройству у станции БКЛ "Каховская"

Похороны мужа Дианы Гурцкая Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Четверг 25 мая

13:40Известный американский бред полностью выкупил свой бизнес в России 13:2065-летняя Шэрон Стоун показала полуобнаженные ягодицы в купальнике 13:00"Большая утрата": в России высказались о смерти знаменитой артистки 12:40Предполагаемая жена Алексея Воробьева раскрыла тайну о романе и ребенке 12:20В Москве во время ДТП со скорой погиб медработник 12:00"Выступлений никогда не состоится": Шахназаров ответил оскорбившему народ Макаревичу* 11:40Пожар на строительном рынке в Одинцово ликвидирован 11:20Блогер заявил о ментальных проблемах Семенович на фоне завершения карьеры 11:00За мытье машины на даче в России предусмотрен штраф – юрист 10:4016-летняя бунтарка-дочь Глюкозы раскрыла правду о беременности 10:20Дочь певицы Славы призналась в серьезных проблемах после родов 10:00"Был помятым": Появились данные о состоянии Ромы Зверя после потасовки в баре 09:40Как подготовить квартиру к продаже: объяснил риелтор 09:20Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты 09:00Недвижимости на сотни миллионов: 49-летний Фомин не оставил завещания 08:40"Черная земля": сбылось пугающее предсказание российской ясновидящей 08:20"Тоже так делаю": методы воспитания Шепелева вызвали вопросы в Сети 08:00Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн 06:25Библиотека в доме: как хранить книги в гармонии с интерьером 04:12"Цена дешевеет на 10-15%": легкий способ сэкономить на отеле в путешествии 02:17С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала 00:01Каких людей чаще кусают комары – объяснили ученые 22:36Прощание с легендой: умерла Тина Тернер 21:57У 50-летней Хайди Клум вывалилась сделанная грудь в самый ответственный момент 21:19Живущая в США дочь не разговаривает с Владимиром Машковым больше года 20:52Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV 20:33"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице 19:23"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина* 18:59Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко 18:30"Двуличие во плоти": вскрылась нелестная правда о Собчак 18:10"Нужна срочная госпитализация": истощавшей бывшей подруге Литвиновой грозит смерть 17:42Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая 17:06"Постоянно врет!": гуляющую по красной дорожке в Каннах Викторию Боню разоблачили 16:46"Я сделал попытку": Митя Фомин рассказал о своей самой большой мечте 16:20Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы 16:00"Сейчас нам непросто": Алферова вынуждена просить деньги в день рождения 16:0034-летняя жена Петросяна оказалась важным начальником 15:40За неделю: бывшая жена Безрукова раскрыла способ быстрого похудения 15:20Бывшего Ольги Бузовой засмущала дама в прозрачном платье 15:00Косметолог дала рекомендации Виктории Боне по уколам красоты 14:39"Целый день грызутся": жена Прилучного пожаловалась на атмосферу в семье 14:20Больше всего новостроек возводится в ЗАО 14:00"Жизнь очень сложная": сыгравшая Пуговку актриса из "Папиных дочек" открыто о предательстве 13:47Показала животик: дочь Маликова в предвкушении приятных хлопот 13:14Невозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 13:00Черный маг из "Битвы экстрасенсов" указал на ошибку Игоря Николаева в личной жизни 12:40"Мой дорогой": Крутой трогательно обратился к молодому успешному артисту 12:20"Социальный расизм": Богомолов вскрыл пороки российской элиты 12:00Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову 11:33Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Завершены основная работы по благоустройству у станции БКЛ "Каховская"

Завершены основная работы по благоустройству у станции БКЛ "Каховская"
2

Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территории, прилегающей к станции.

Специалисты обустроили комфортные пешеходные маршруты и зоны отдыха рядом со станций. Благоустройство прошло на улицах Юшуньская и Азовская, а также на Севастопольской площади.

Удобный пешеходный маршрут связал станции "Севастопольская" и "Каховская". Также там появилось общественное пространство для отдыха местных жителей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что одну из остановок общественного транспорта перенесли на более удобное место. Это современный павильон с зарядными слотами для гаджетов.

"Для автомобилистов обустроили удобные парковки на Севастопольской площади и Азовской улице", – сообщил Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили 14 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части. Тротуары расширены, на них также заменили покрытие.

Установлено 250 фонарей с энергоэффективными светильниками. Высажено 40 деревьев, 600 кустарников. Полностью работы планируется завершить в июне 2023 года.

До начала 2023 года завершится благоустройство у четырех станций Большой кольцевой линии (БКЛ): "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Текстильщики" и "Марьина Роща". Для пешеходов создадут удобные маршруты к жилым кварталам, на прилегающих территориях установят детские и спортивные площадки, оборудуют уютные места отдыха.

Ранее началось благоустройство у строящейся станции "Физтех" северного участка Люблинско-Дмитровской линии. Работы идут на улицах Зональная, Доронина и Псковская, на перекрестке Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе.

Рядом с будущей станцией обустроят зоны отдыхами с качелями, навесами и уличной мебелью. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. В сквере на Зональной улице появятся цветники, лиственные и хвойные деревья.

Благоустройство продолжается и у будущей конечной станции Люблинско-Дмитровской линии – "Физтех". Там появится пешеходное пространство и скейт-парк с зеленой зоной отдыха. Для отдыха установят дизайнерские скамейки и оригинальные навесы.

25 мая 2023, 13:48
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Проспект Вернадского

В Москве установят указатели к связанным с историей освоения Арктики объектам

В Москве установят указатели к связанным с историей освоения Арктики объектам
В российской столице становится все больше указателей, чтобы горожане и туристы могли быстрее ориентироваться. В 2014 году в Москве начали создавать единую систему навигации.

Территорию возле станции Поклонная будущего МЦД-4 начали приводить в порядок

Территорию возле станции Поклонная будущего МЦД-4 начали приводить в порядок
У железнодорожной платформы Поклонная пройдут работы до конца 2022 года. Осенью 2023 года в Москве должны запустить четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) "Калужско-Нижегородский".

В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации

В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации
Общая площадь новых домов по программе реновации составляет 3,5 миллиона квадратных метров. В эксплуатацию ввели более 61 тысячи квартир.

В Москве с начала года установили более 400 новых остановок

В Москве с начала года установили более 400 новых остановок
С 2018 года производством новых павильонов занимается Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Транспортная система в российской столице развивается семимильными шагами.

В Москве за месяц разметили около 16 тысяч пешеходных переходов

В Москве за месяц разметили около 16 тысяч пешеходных переходов
Общий план работ включает 23 тысячи пешеходных переходов. Власти Москвы уделяют пристальное внимание безопасности дорожного движения.

Выбор читателей

24/05СрдДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 24/05СрдСвято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко 24/05СрдCтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая 23/05Втр"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 24/05СрдНевозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 24/05Срд"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице