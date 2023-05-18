Территорию у станции метро "Физтех" начали благоустраивать

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам.



Благоустройство пройдет на прилегающем к дублеру Дмитровского шоссе участке улицы Заболотье, отрезке улицы Летчика Спирина, бульваре Ландау и других локациях. Там появились строительные городки, выставлены ограждения и баннеры с информацией о работах.

На прилегающей территории обустроят комфортные подходы и подъезды к станции метро, создадут условия для отдыха и занятий спортом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, рядом со станцией появится пешеходная зона и скейт-парк с зеленой зоной отдыха. Специалисты комплекса проведут озеленение, разобьют газоны и цветники.

На благоустроенной территории появится спортивная площадка с современным оборудованием. Также планируется установить дизайнерские скамейки и оригинальные навесы. Основные работы завершат к открытию станции "Физтех".

Ранее началось благоустройство территории транспортно-пересадочного узла "Медведково" на северо-востоке Москвы. Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют асфальт на тротуарах и проезжей части, оборудуют удобные спуски для маломобильных граждан, реконструируют ливневую канализацию, проводят дополнительное озеленение.

Благоустройство ТПУ "Медведково" разделено на два этапа. На первом работы пройдут на улице Грекова со стороны Студеного проезда. Второй этап запланирован на 2024-й: рядом с южным выходом со станции организуют разворотную площадку для автобусов, паркинг для автомобилей, велодорожки и велопарковки.

До сентября 2023 года завершится благоустройство у четырех новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ): "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Текстильщики" и "Марьина Роща". Там появятся удобные маршруты для пешеходов, места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Специалисты комплекса городского хозяйства установили энергоэффективные фонари. В рамках программы "Чистое небо" линии электропередачи убрали в кабельную канализацию. Ближе к концу работ проведут дополнительное озеленение территорий: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.